الخرساني يهاجم العنكوشي: انسحب حفاظا على ماء وجهك

وقال الخرساني ان “دخول حسين العنكوشي الى البيئة الرياضية تسبب لنا بازمات كبيرة بين الجماهير وكان من المفترض ان يحاسب من قبل اللجنة التطبيعية لاتحاد كرة القدم”.

واضاف، ان “تجربة العنكوشي مع ادارة نادي الديوانية سيئة للغاية”، مبينا ان “العنكوشي يسعى من خلال الرياضة لتحقيق غاياته الانتخابية”.

وتابع، ان “هناك عقوبة قوية تنتظر العنكوشي بعد التصريحات المسيئة ضد الحكم الدولي مهند قاسم”.

وكتب رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي، في صفحته الشخصية على الفيس بوك، امس السبت، “توقع كم جزاء للشرطة وربح معنا جائزه كبرى.. اني اعتقد 2 جزاء والغاء هدف لديوانية.. شكراً لجنه الحكام”.

وتنتظر الشرطة والديوانية، ا الاثنين، مباراة مهمة ضمن منافسات الجولة 24 بدوري الكرة الممتاز.

وكان رئيس نادي الديوانية قد وعد لاعبيه بمكافأة كبيرة، من خلال منح سيارة لكل لاعب في حال الفوز على فريق الشرطة، بعد أن تمكن الفريق من تحقيق ذلك ذهاباً بهدفين دون رد، لمنح كل لاعب مكافأة مالية قدرها مليون دينار (685 دولاراً).