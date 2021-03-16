السلطة الدكتاتورية المطلقة لممثلي الطائفة المتحكمين

بقلم مهدي قاسم

في بلاد العرب والمسلمين لابد أن يحكم من هو متفوق عدة وقوة وصاحب سلطة قوية ، سواء كان حزبا أو طائفة أم عائلة ، لقد كان الأمر هكذا ا وسيبقى هكذا في هذه البلدان العقائدية ، بغض النظر عن وجود رتوش ديمقراطية وتعددية زائفة أحيانا في هذا البلد أو ذاك ، ففي العراق كانت تحكم العشيرة والعائلة وبطانتها في عهد النظام الديكتاتوري السابق ، قبل سقوطه وزواله من قبل قوات الغزو الأمريكي ومن ثم تسليم السلطة لجماعات وأتباع النظام الإيراني ، وتنامي قوتهم الاخطبوطية بعد الحرب على داعش وتشكيل قوات الحشد الشعبي المهيمنة على كل مناطق العراق ــ ما عدا الإقليم الكوردي ـــ كسلطة طائفية ذات طابع ديكتاتوري متسلط على باقي المكوّنات العراقية ،لقد بلغ هذا التسلط من قوة و شراسة وغلو حتى باتت إجراءات الحكومة نفسها خاضعة لمثل هذه المقاييس الطائفية ،إلى حد لا تستطيع الحكومة نقل أو تكليف بعض من عناصر أجهزتها الأمنية بمهمات معينة حسب متطلبات وموجبات الضرورات المهنية والواجبات الضرورية إلى هذا الموقع المهم والحسّاس أو ذاك ..

وضمن هذا السياق : فما الضجة المثارة من قبل بعض الزعماء الميليشياويين و النواب الممثلين الأحزاب المتنفذة والفاسدة بخصوص نقل ثلاثمائة عنصرا من جهاز المخابرات إلى منافذ الحدود لهو أكبر دليل على ما نقول ، لأن بعضهم يعتبر هذا الإجراء مؤامرة كبيرة على أساس إن هذه العناصر المنقولة تنتمي ” إلى المكوّن الشيعي ” أي إلى فرقة ” المصطافين والمختارين الجدد ” في العراق ، مثلما كان التكارتة يعدون من الفرقة المصطفة والمختارة المميزة في عهد النظام السابق ..

فكيف يمكن نقلهم إلى منافذ الحدود وهم ينتمون إلى الطائفة المظلومة ؟ ..

طبعا لا يجوز ..حرام !! ..

علما أن منافذ الحدود لا تقل أهمية وخطورة وحساسية للخدمة الأمنية لكونها بوابة العراق الخارجية ، ليس فقط من ناحية البضائع المستوردة و كذلك الموارد المالية الهائلة التي خزينة الدولة أحوج ما تكون إليها في هذا الأيام العصيبة من أزمة مالية وإجراءات صحية ، إنما لمنع تسلل العناصر الإرهابية من حدود الدول المجاورة إلى العراق..

وإذا العناصر الأمنية لا تخدم في مثل هذه المناطق المهمة والحساسة جدا ، فأين يخدمون إذن ؟ ، أ في شارع “أبو نواس ” أم شارع السعدون أو في الزيتونة ــ مثلا ؟..