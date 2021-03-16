الصابئة المندائيون في ميسان يحتلفون بعيد البرونايا

ميسان/ مهدي الساعدي

اصطفت مجموعة من الرجال غلب الشيب على لحايا اكثرهم وانسجم مع الوان ثيابهم البيضاء على ضفاف نهر الكحلاء في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان ورسم لوحة كأن بريقها انبعث من عمق الحضارات العراقية.

طقوس وارتماس في الماء وتلاوات بلغة لا يفقهها من كان حاضرا من غير المندائيين، اذنت بمجموعها انطلاق اول ايام عيد الخليقة في الديانة الصابئية والمسمى البرونايا باللغة المندائية.

البرونايا

هو أحد الاعياد المندائية التي يحتفي بها المندائيون في العراق والعالم وتكون على خمسة أيام، ويقول الشيخ نظام كريدي، رئيس الطائفة المندائية في ميسان ان “البرونايا او ايام النور تعني تجلي صفات الخالق على الارض وفيها انبثقت الحياة وجرت الانهار على الارض وتعتبر ايامها بيضاء لا يشطرها ليل تؤدى فيها الطقوس المندائية في كل ساعة من ساعاتها”.

“تجمعنا الاعياد للقاء وتبادل التهاني واداء الطقوس التي تسودها الالفة ويطغى على اجوائها التسامح رغم الانشغالات الكثيرة”، يقول ميثم وهو احد ابناء الطائفة.

وكما لكل مناسبة طقوسها الخاصة فللبرونايا طقوس خاصة ايضا تحدث عنها الشيخ نظام بالقول: “طقوس البرونايا تبدأ بالتعميد وهو الاصطباغ بالماء الجاري ويبدأ برجال الدين لتجديد العهد والبدء بالدارة المندائية وطلب غفران الخطايا من الحي العظيم وكما تتضمن طقوس البرونايا ذكر الموتى من اسلافنا والراحلين من اهالي اموات المندائيين” ويؤدي المندائيون طقوسهم بكل اريحية.

ملابس بيضاء

يرتدي المندائيون عند تأديتهم للطقوس الدينية ملابس بيضاء بدءا من العمامة والثوب الابيض والوشاح والحزام الملفوف على الخصر و(الشروال) ولها اشتراطات خاصة كما نصت عليها العقائد المندائية وتكون لها قدسية ورموز ودلالات مختلفة.

تعتبر ديانة الصابئة المندائية من اقدم الديانات التوحيدية التي اعتنقها بني البشر ويقول رجل الدين الصابئي الشيخ نظام “يعد النبي آدم هو اول انبياء المندائيين ومصحفه الكتاب المقدس ومن بعده النبي شيت وآخر انبياء الصابئة المندائية هو النبي يحيى بن زكريا”.

ويقول وليد العيداني، احد رجال الدين المندائيين من ابناء البصرة والذي قدم لتأدية طقوس البرونايا في ميسان: “قدمت من محافظة البصرة لأداء طقوس البرونايا بسبب سفر رجل الدين المندائي في المحافظة وبعد اتمام الطقوس سأعود الى محافظة البصرة بمعية احد رجال دين الطائفة في ميسان لأداء طقوس البرونايا لمندائيي البصرة”.

سلام وأمان

وتضمنت الادعية المندائية التي يتلونها ويطلبونها ان يمن الله على الجميع بالسلام والأمان. يقول الشيخ نظام “كلنا امل ان يحل السلام والامان على ربوع وطننا الحبيب وان تنعم فيه جميع مكوناته بالوئام وان يجنب ابناءنا شر الوباء”.