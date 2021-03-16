برلمان كوردستان يدعو الحكومة العراقية لتعويض ذوي ضحايا القصف الكيمياوي لحلبجة

دعا برلمان اقليم كوردستان ، اليوم الثلاثاء ، الحكومة العراقية لتعويض ضحايا القصف الكيماوي الذي استهدف سكان مدينة حلبجة (جنوب شرق السليمانية) من قبل النظام العراقي السابق في 16 مارس/آذار 1988 .

وكان الهجوم على المدينة بالغازات السامة أدى إلى استشهاد أكثر من 5 آلاف شخص في اليوم ذاته معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ ، وإصابة أكثر من 10 آلاف آخرين . فيما لقي الآلاف بعد ذلك مصرعهم بسبب المضاعفات الناجمة عن استخدام تلك الغازات.

بيان لرئاسة برلمان كوردستان ، قال ان “جرح حلبجة لن يندمل في وجدان شعبنا وهو صفحة سوداء في تاريخ حكم النظام البعثي وهي جريمة بحق الانسانية جمعاء وليس بحق شعبنا فقط ، كونها مثل هيروشيما وناغازاكي ومثل الهولوكوست لذلك فإننا نندد بشدة بهذه الجريمة المروعة وندعو المجتمع الدولي والمنظمات الانسانية الى تصنيف هذه الجريمة كجريمة إبادة جماعية كي لا يتم تكرار مثل هذه المجزرة بحق شعبنا”.

واضاف البيان “كما ينبغي على الحكومة العراقية ان تنفذ قرار المحكمة الاتحادية والمادة 132 من الدستور العراقي لتعويض ذوي شهداء وضحايا حلبجة، كما ان من واجب مجلس النواب العراقي اصدار قرار خاص باعتبارها إبادة الجماعية ضد شعبنا وأن يتم تحصيل حقوق ذوي الضحايا وتعويضهم ماديا ومعنويا”.

وخصص برلمان كوردستان ، اليوم الثلاثاء ، جلسته لعرض ومناقشة مشكلات محافظة حلبجة بهدف إيجاد الحلول لها بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين في حكومة اقليم كوردستان.

ويحيي الكورد في اقليم كوردستان والعالم ذكرى هذه المذبحة في مثل هذا اليوم من كل عام بالوقوف 5 دقائق صامتين كما يتوقفت خلالها الحركة في الشوارع في الساعة 10 و55 دقيقة حتى الـ 11 وهي الدقائق التي بدأ فيها الهجوم على المدينة والذي يعتبر أسوأ هجوم كيميائي يستهدف مدنيين في التاريخ.