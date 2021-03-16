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بعد اعتقالات متبادلة .. عودة التوتر بين PYD والنظام في قامشلو

أكدت مصادر محلية كوردية، أن التوتر عاد إلى مدينة قامشلو في غربي كوردستان (كوردستان سوريا) ، بعد ظهر اليوم الثلاثاء ،  اثر اعتقالات متبادلة بين عناصر النظام وقوات الآسايش التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD.

وقالت تلك المصادر ، إن” ميليشيا الدفاع الوطني التابعة للنظام خطفت يوم أمس عنصرا من الآسايش في مدينة قامشلو” .

وأضافت أن” عناصر الآسايش بدورها قامت اليوم  باعتقال 4 عناصر من الدفاع الوطني في مدينة قامشلو، وسط عودة توتر كبير  بين الطرفين”.

ويتقاسم كل من النظام وPYD  إدارة مدينة قامشلو، إلى جانب تواجد قواته في مدينة الحسكة والطبقة في ريف الرقة ، وحلب.

يذكر أن هناك تنسيقاً أمنياً كاملاً بين القوى الأمنية التابعة للإدارة الذاتية والنظام السوري في قامشلو والحسكة رغم التوترات التي تحصل بين الجانبين بين الحين والآخر.

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