تظاهرات في الناصرية والمحتجون يغلقون الطرق والجسور

تجددت التظاهرات في محافظة الناصرية، الثلاثاء، لليوم الثالث على التوالي احتجاجا على عدم تنفيذ المطالب التي يريدها المتظاهرون، فيما قالت مصادر إن المتظاهرين أغلقوا طرقا وجسورا في المحافظة لزيادة الضغط على حكومتها المحلية.
وقالت مصادر محلية لـ “موقع الحرة” إن “محتجين غاضبين قاموا أشعلوا إطارات السيارات ومنعوا مرور المركبات عبر جسور الناصرية، بسبب مماطلة الحكومة المركزية والحكومة المحلية بتنفيذ مطالبهم لتعيين محافظ جديد، وإقالة جميع المسؤولين المحليين، ومحاسبة الفاسدين وقتلة المتظاهرين”.
وبحسب مدونين عراقيين فإن متظاهري الناصرية قطعوا جسور الناصرية الثلاث، النصر والزيتون والحضارات، فيما نشر آخرون مقاطع فيديو للتظاهرات.
ومنذ أيام، يتظاهر عراقيون في محافظات مختلفة منها النجف وبابل والناصرية والسماوة احتجاجا على سوء الخدمات ومطالبة بتغيير المحافظين في تلك المحافظات.
وكانت محافظة ذي قار، جنوب العراق، قد شهدت احتجاجات مماثلة الشهر الماضي أدت إلى إقالة المحافظ ” ناظم الوائلي الذي اتهمه المتظاهرون بـ”الفساد وسوء الإدارة”.
وتسلم مسؤولية المحافظة رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي، عبد الغني الأسدي، بأمر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي عينه بعد استقالة الوائلي أملا بتهدئة الأوضاع في المدينة.