رابطة المصارف تعلن ارتفاع القروض بنسبة 15.5%

بغداد/ حسين حاتم

أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، أمس، ارتفاع نسبة القروض المقدمة إلى المواطنين والشركات بنسبة 15.5٪ خلال العام 2020 مقارنة بالعام 2019، مبينة أن هذا الارتفاع يعود لسياسة البنك المركزي العراقي الاخيرة التي زادت من المنتجات الاقراضية المتنوعة وساهمت في دعم المصارف وزيادة المحفظة الائتمانية.

وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي طارق في بيان تلقته (المدى)، إن “رأسمال المصارف ازداد خلال العام الماضي، بنسبة 8.5٪ ليصبح 16.76 تريليون دينار، ويعود لقيام بعض المصارف بزيادة رأسمالها وكذلك افتتاح مصارف جديدة، مشيرا إلى أن غالبية النمو في رأسمال المصارف كان في المصارف الخاصة”.

واضاف طارق أن، “ودائع القطاع المصرفي ازدادت بنسبة 3.13٪ لتصبح 84.75 تريليون دينار بعد ان كانت 82.1 تريليون دينار في العام 2019 وهذا النمو يعد بسيطاً بسبب الازمات التي اثرت على الوضع الاقتصادي في عموم البلاد خلال العام الماضي”.

وأكد أن “الائتمان التعهدي، نما نحو 2٪ اذ أصبحت 25.77 تريليون دينار، وهذا النمو المحدود يعود إلى انخفاض انشاء مشاريع جديدة في البلاد”.

ولفت المدير التنفيذي إلى أن “الائتمان النقدي المقدم من قبل المصارف إلى المواطنين ازداد بنسبة 15.5٪ اذ ارتفع من 42 تريليون دينار في العام 2019 ليصبح 49.75 تريليون دينار في العام 2020، وهذه الزيادة بسبب سياسة البنك المركزي العراقي مؤخراً ومبادراته التي اطلقها في الاشهر الاخيرة والتي ساهمت في قيام المصارف بزيادة الإقراض للمواطنين والمشاريع”.

تعليقا على ذلك، قال المختص بالشأن الاقتصادي باسم جميل أنطوان في حديث لـ(المدى) إن “الزيادة في القروض تذهب الى خلق فرص عمل”، مبينا انها “لا تستطيع ان تسد نسبة كبيرة من تشغيل العاطلين إذ ان القروض فيها شروط صعبة وتعجيزية بالنسبة لبعض المواطنين”.

وأضاف أنطوان: “اذا كانت القروض إنتاجية كعملية بناء او توسيع او افتتاح مشروع صغير، ستؤدي الى خلق فرص عمل وتقلل من نسب البطالة والفقر اذا استخدمت بشكل انتاجي لا استهلاكي”.

واشار المختص بالشأن الاقتصادي الى أن “الكثير بحاجة للقروض لكن ليس الجميع من لديه فرص إنتاجية للاستثمار بشكل جيد”، لافتا الى انه “في ظل مجتمع ذو بطالة متفشية ونسب فقر مرتفعة لا بد ان يكون حجم الاستثمارات اكبر لأغراض تنموية إنتاجية”. ومضى انطوان بالقول: “كان من الممكن ان تتوسع المشاريع وفرص الاستثمار لولا جائحة كورونا التي أدت الى توسع الكساد بالإضافة الى حظر التجوال والشلل الاقتصادي وانخفاض أسعار النفط”.

بدوره، يقول المختص بالشأن الاقتصادي صفوان قصي في حديث لـ(المدى)، إن “البنك المركزي العراقي حاول في الآونة الأخيرة تحفيز الاقتصاد العراقي من خلال اطلاق مجموعة من المبادرات وتخفيض أسعار الفائدة على القروض”.

ويضيف قصي، أن “المصارف الخاصة حريصة على تلبية رغبة زبائنها خلال فترة جائحة كورونا بإطلاقها مجموعة من المنتجات المصرفية التي تتلاءم مع حاجة المستفيدين خاصة على مستوى المشاريع الصغيرة والمتوسطة”.

ودعا المختص بالشأن الاقتصادي وزارة المالية الى “مراجعة إمكانية تحسين هذه المصارف في الدخول لعملية التنمية الاقتصادية خاصة بعد توقف نافذة بيع العملة والارباح التي تأتي الى المصارف الخاصة من خلال الدخول لنافذة بيع العملة”، مشيرا الى ان “عملية الأرباح لدى هذه المصارف انخفضت بشكل حاد وعلى المصارف تعويض هذا النقصان في الأرباح من خلال الدخول في عملية التنمية”.

واعرب عن امله بـ”تفعيل القطاع الخاص وتحفيزه من خلال التمويل المنخفض الكلفة لكي يتوسع مقابل ضمانات من وزارة المالية”.