عصيان مدني في الأردن والأمن يفض احتجاجات على حظر التجول

فضت قوات الأمن الأردنية بالقوة، تظاهرات شعبية غاضبة في مدن ومناطق عدة، احتجاجاً على استمرار العمل بقانون الدفاع الذي فرض بموجبه حظر تجول شامل يوم الجمعة من كل أسبوع، وقلّصت ساعات التجول المسموح بها في أنحاء المملكة.

ونقلت وكالة “رويترز” عن شهود عيان وسكان قولهم إن الشرطة في الأردن استخدمت الغاز المسيل للدموع يوم الإثنين لفض احتجاجات على حظر التجول المفروض لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وقالوا إن الشرطة اتخذت الإجراءات بعدما تظاهر المئات في عدة مدن منها العاصمة عمان لليوم الثاني وتحدوا حظر التجول الليلي الذي تم تمديده الأسبوع الماضي.

وشهدت مدن أردنية عدة من بينها العاصمة عمّان خلال الأيام الثلاثة الماضية تظاهرات واحتجاجات شعبية كبيرة وصفت بأنها عصيان مدني، وشكلت تحدياً للسلطات والحظر المفروض على الأردنيين يومياً، والذي يبدأ عند الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي.

وبدأت الاحتجاجات قبالة مبنى مستشفى السلط الذي شهد كارثة وفاة تسعة من مرضى كورونا بسبب انقطاع الأكسجين، وما لبثت أن امتدت إلى بقية المدن والمحافظات رفضاً لقانون الدفاع والإغلاقات لقطاعات عدة في مواجهة الجائحة، والمطالبة بإقالة حكومة بشر الخصاونة.

وسجّل الأردن الاثنين، في 15 مارس (آذار)، أكبر رقم للإصابات والوفيّات منذ بدء الجائحة، إذ بلغ عدد حالات الإصابة 9417 حالة، فيما توفي 82 شخصاً، ليصل العدد الإجمالي للحالات إلى 486470 مصاباً.

يأتي ذلك وسط انتكاسة صحية تعمّ البلاد حيث وصلت نسبة الإشغال في بعض المستشفيات إلى 100 في المئة.

الملك غاضب

أتى قرار فض الاحتجاجات بعد دقائق من اجتماع ضم رئيس الوزراء بشر الخصاونة بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير الاستخبارات العامة ووزير الدولة لشؤون الإعلام ووزير الداخلية ومدير الأمن العام.

قبل ذلك بساعات كان العاهل الأردني يطلق تصريحات غاضبة، أكد فيها أنه سيحاسَب كل شخص قصّر في عمله وفي حماية أرواح الأردنيين.

وقال الملك عبدالله الثاني خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني “ليس مقبولاً أبداً أن نخسر أي مواطن نتيجة الإهمال، المنصب ليس للترضية أو المجاملة، بل لخدمة الأردنيين والأردن بإخلاص”.

تلويح بالحظر الشامل

في المقابل، لوّح وزير الداخلية وزير الصحة المكلف مازن الفرّاية باتخاذ قرار فرض حظر التجول الشامل لأسابيع، لأن الوضع الوبائي في الأردن أصبح صعباً وحرجاً.

وأشار الفرّاية إلى أن البلاد تسجل 390 إصابة ويُشيّع أربع جنازات كل ساعة، وأنه يخشى أن تصل الأمور بأن يجد الأردني نفسه من دون رعاية طبية.

وبشأن التظاهرات، قال الفراية “نحن في حالة وباء، والتجمهر سبب الانتشار، وما يحصل خرق لأمر الدفاع، آن الأوان لوقف هذه المهزلة، هناك تعليمات واضحة للأجهزة الأمنية بعدم السماح بالتجمهر والخروج بعد الساعة السابعة مساء”.