مركز بغداد للاتحاد الوطني الكردستاني  يشارك الصابئة المندائيون بعيد الخليقة

زار وفد الاتحاد الوطني الكردستاني مركز بغداد برئاسة القيادية رابحة حمد ونائب مسؤول المركز سمير اسماعيل وطالب نوروز مسؤول العلاقات لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الخليقة ( برونايا) حيث قدمت السيدة رابحة حمد باقة ورد لرئيس الطائفة الشيخ ستار جبار حلو ، وقد عبر رئيس الطائفة عن سعادته بهذه الزيارة والتي تعني لنا الكثير بأننا في العراق نسيج متآلف متشاركين بالأعياد والمناسبات ولاننسى المواقف الداعمة لمام جلال رحمه الله حيث كان يؤكد لنا بكل لقاء ومناسبة على ضرورة مشاركة كل الأديان والطوائف بالتعايش المشترك وإفشاء السلام من أجل بناء العراق فهو لكل ابناءه، واكدت السيدة رابحة بالمناسبة ذاتها مايسعدكم يسعدنا اكيد وزيارتكم واجب اتجاهكم ونحن سائرون على نهج مام جلال الطيب الذكر وشعور المواطنة هو رابط يجعل الجميع يعملون من اجل بناء البلد، والتعايش السلمي للمكونات واحترام ثقافات الآخرين هي جزء فكر وبرنامج ورسالة الاتحاد الوطني الكردستاني والذي جعلنا منسجمين وقريبين من المجتمع العراقي بكل مكوناته ، وسنكون كذلك دوما وعلى تواصل مع فضيلتكم وابوابنا مفتوحة لكم ، ومرة اخرى نهنأكم بعيدكم سائلين الله ان يمن عليكم وجميع الصابئة باليُمن والبركات، وفِي ختام الزيارة عبر الشيخ جبار الحلو والسادة الحضور من اعضاء مجلس الطائفة عن شكرهم وتقديرهم لوفد الاتحاد الوطني الكردستاني .