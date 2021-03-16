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وزيرة الهجرة تبحث مع مستشار الامن القومي استكمال غلق ما تبقى من مخيمات النزوح

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 استقبلت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو ، اليوم ، في مقر الوزارة ، مستشار الأمن القومي السيد قاسم الاعرجي ووكيل رئيس جهاز الأمن الوطني  السيد حميد الشطري ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري ومنسقة الامم المتحدة للشؤون الانسانية لدى العراق السيدة ارينا فوياشكوفا ، وتناول اللقاء بحث استكمال غلق ماتبقى من مخيمات النزوح فضلا عن التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بشأن الاستمرار في التدقيق الأمني للأسر التي ترغب بالعودة الى مناطق سكناها الاصلية في المناطق المحررة .

 

وذكرت السيدة الوزيرة في مستهل حديثها ان هناك بعض المشاكل المجتمعية والأمنية التي تعاني منها العديد من العوائل النازحة في تلك المناطق التي تحول دون عودة تلك العائلات الى بعض المناطق المحررة ، مشيرة الى ان الوزارة اعدت خطة لاعادة العوائل الراغبة بالعودة طوعا الى مناطقها الاصلية وتقديم المعونات الانسانية لها في الوقت نفسه وعن طريق فروعها الموزعة في محافظات البلاد .

 

 ولفتت السيدة جابرو الى ان ذلك يأتي بالتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات القطاعية والحكومات المحلية وقيادة العمليات المشتركة بعد التدقيق الامني وتأمين اعادة اعمار المناطق المحررة .

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