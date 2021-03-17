أكاذيب كتبة فلول البعث،

نعيم الهاشمي الخفاجي

‏كتبة فلول البعث مهتوكي الشرف، بطبيعتهم الكذب ويطبقون شعار اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس، احدهم متعجب كيف شيخ قيس الخزعلي اعتقله الامريكان واطلقوا سراحه؟ اقول لهذا التافه خليفتكم ابو بقر البغدادي وشيخكم العفيف ابو تبارك شيخ الموصل وعفيفها الشاذ جنسيا وغيرهم تم اعتقالهم من قبل الامريكان واطلقوا سراحهم، يامهتوكي الشرف فما هو تفسيركم لذلك، اخراج شيخ قيس الخزعلي تم في مقابل اطلاق سراح معتقل اجنبي، هكذا تم نشر الخبر بوقته، مجال حرية ابداء الرأي في الفيس بوك محدودة نضطر أن نكتب استاذ بدل شيخ او نكتب كلمات في حروف مقطعة بل وصلت الحالة الفيس بوك يحضر على كلمة لعن حتى عندما اذكر ايات قرانية او كلمات للامام علي ع اضطر الى تقطيع الكلمة لتجنب الحضر وبينما رؤوس فلول البعث ومجرميهم تذكر أسماؤهم بدون حضر انه زمن النفاق والنظرة العوراء.

افلام فلول البعث واكاذيبهم مستمرة وتزداد اكاذيبهم انحطاط حالهم حال مدعيات الشرف في اماكن العهر.

أكاذيب فلول البعث، لايخفى على أي متابع فلول البعث وحاضنتهم يتاجرون بكل شيء لتحقيق اهدافهم، حادثة البو دور في تكريت انكشفت حقيقة من فعلها وهو خلاف مابين اشخاص دواع ش، تم بث مقطع فيديو لامرأة تقول انها من العائلة المنكوبة تقول الحشد، بعد ان قامت الجهات الامنية بنشر حقيقة ماحدث، بدأوا يروجون لكذبة لولا وجود الحشد لما حدث هذا الخرق؟ هههه العتب على من ارسل ابنائنا لتحرير هذه المناطق هؤلاء يفترض يتم تركهم لمسعود يحكمهم ويذلهم لكن لا أمر لمن لايطاع قالها الامام علي ع عندما ارغمه الجهلة على قبول خدعة التحكيم بعد ان لاحت بشائر النصر لجيشه، قنوات فلول البعث خصصوا ساعات للحديث عن قضية وجود الحشد وان الارهابيين لبسوا لباس الحشد؟ لباس الحشد هو نفس لباس الجندي العراقي والاوروبي مع اختلافات بسيطة لا اكثر، ‏بملابس عشائر سُنة تكريت

قتلوا ١٧٠٠طالب شيعي في قاعدة سبايكر،قتلوا اكثر من ١٠٠٠زائر على جسر الائمة،فجروا المراقد المقدسة في سامراء

فجروا الكرادة،الاحد الدامي…الاثنين الدامي،الاربعاء الدامي كلها اعمال قام بها من يلبس لباس السُنة؟.

الى متى يبقى هؤلاء يكذبون ولماذا المطلوب منا نحن ان نصمت فقط وغيرنا ليل نهار كل جريمة تقع يلقي بها على الحشد او القوات الامنية ويوظفها طائفيا؟.

بالعراق فلول البعث يجمعون قذارتين البعث والفكر الوهابي وكتب الصديق الكاتب المصري سامح عسكر مايلي( الكاتب المصري سامح عسكر

‏السلفية دين شكلي فارغ جدا ومضطرب..لقد تدينت على السلفية من قبل وحكيت تجاربي معهم في مطلع كتابي “رسائل في التجديد والتنوير ” منذ 7 سنوات، فهم بشر فارغين جدا، ومنافقين جهلة في الأعم الأغلب..ويعاملون الناس أكثر مما يعاملون الله وضمائرهم..وهذا سر خروج مجرمي الجماعات من بينهم..).

فكيف الذي يحمل قذارة البعث والوهابية؟.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

16.3.2021