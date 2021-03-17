البرلمان يصوت بالاجماع على استحداث محافظة عراقية جديدة

صوت مجلس النواب بالاجماع، الثلاثاء، على الزام الحكومة بإكمال الاجراءات المتعلقة بإعلان حلبچة محافظة.

وذكرت الدائرة الاعلامي للمجلس في بيان اليوم (16 اذار2021)، انه “في ذكرى فاجعة حلبچة، صوت مجلس النواب بالإجماع على إلزام الحكومة بإكمال الإجراءات المتعلقة بإعلان حلبچة محافظة”.

وجاء التصويت بناء على مقترح رئاسة مجلس النواب تضامنا مع حلبچة وإكراما للشهداء وعوائلهم.

كما وادت “شبال حسن رمضان صفر” اليمين الدستورية كعضو في مجلس النواب، بدلا عن النائب المرحوم ارام ناجي محمد.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد اكد في جلسة مجلس الوزراء في وقت سابق، ان “جريمة حلبجة تشكل ذكرى اليمة لدى العراقيين، وعلينا العمل من اجل تحويل فرص الالم في حياة الشعب العراقي الى فرص للامل والبناء”.

ا.ح