الحكومة تقلص ساعات الحظر والتربية تحدد موعد امتحانات الكورسات ونصف السنة

بالتزامن مع تسجيل واحدة من أعلى معدلات الإصابة اليومية بفايروس كورونا، قررت الحكومة تقليص أيام الحظر الشامل وساعات الحظر الليلي، فيما طرحت وزارة التربية موعدا لبدء امتحانات الكورس الأول!

واعلن مجلس الوزراء، أمس، أنه تقرر فتح الاسواق والمطاعم والمقاهي بعد 22 من الشهر الجاري، مؤكدا أن حظر التجوال سيكون من التاسعة مساء إلى الخامسة صباحا، ويومي الجمعة والسبت يكون الحظر شاملاً.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أعرب عن خشيته من “ارتفاع أعداد الإصابات” بفايروس كورونا، مؤكدا أن “الكوادر الصحية تبذل جهوداً كبيرة في تقليل الإصابات”.

وقررت الحكومة “فتح الاسواق والمطاعم والمقاهي وفق الشروط الصحية بعد 22 من الشهر الجاري”، حسب ناظم الذي أكد أن “حظر التجوال من التاسعة مساء إلى الخامسة صباحا ويومي الجمعة والسبت يكون الحظر شاملاً”.

ويشمل قرار لجنة الصحة والسلامة الوطنية فتح (المولات) ايضاً إضافة إلى (المطاعم والمقاهي والكافيهات) للأيام من الأحد إلى الخميس من كل اسبوع، ومن الساعة 5 صباحاً ولغاية الساعة 9 مساءً مع غلقها في الجمعة والسبت ومنع تقديم الاراكيل في تلك الأماكن.

بالتزامن مع ذلك، حددت وزارة التربية، أمس الثلاثاء، الـ 20 من الشهر الحالي موعداً لانطلاق امتحانات الكورس الأول ونصف السنة للعام الدراسي 2020-2021.

وذكر بيان للوزارة، تلقته (المدى) أن “وزارة التربية حددت مواعيد الكورس الأول ونصف السنة للعام الدراسي الحالي 2020 – 2021 ولجميع المراحل الدراسية”.

وأضاف أن “الوزارة استحصلت الموافقات الرسمية لانطلاق امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الاول للدراسة الابتدائية والثانوية”.

وأشار الى أن “اللجنة الدائمة للامتحانات حددت يوم السبت الموافق الـ20 من شهر آذار لعام 2021 انطلاق تلك الامتحانات، حيث ستنتهي امتحانات الدراسة الابتدائية يوم الاثنين الموافق الـ29 من الشهر ذاته اما امتحانات الدراسة الثانوية تنتهي في يوم الاربعاء الموافق الـ31 من شهر آذار الحالي، على ان يكون يوم السبت ضمن ايام اداء الامتحانات”.

وأوضح البيان أن “الجداول الامتحانية يتم تحديدها من قبل إدارات المدارس”، منوهاً الى “إلزام ادارات المدارس بتطبيق الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي”.

وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 5267 إصابة جديدة بفايروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان، إنها سجلت 5267 حالة إصابة جديدة بكورونا إلى جانب 4564 شفاء و39 وفاة.

وبهذا يرتفع العدد الكلي للإصابات بكورونا في العراق حتى الآن إلى 768352 بينها 695184 حالة شفاء و13827 وفاة.