الكاظمي يوجه بتواجد القادة الأمنيين «ميدانياً» خلال التظاهرات

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وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، بضرورة تواجد القادة الأمنيين «ميدانياً» خلال التظاهرات.

وترأس القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم، اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني.

ووفق بيان لمكتب الكاظمي، فقد تمت خلال الاجتماع «مناقشة التطورات الأمنية العامة في البلاد، والإجراءات المتخذة لرفع مستوى كفاءة الأجهزة الأمنية ومهنيتها، سواء على مستوى المؤسسات أو الأفراد، وبما يمكنها من مواجهة التحديات الأمنية الكبيرة».

أضاف البيان، أن الكاظمي أشاد بـ «دور قواتنا الأمنية في مواجهة العصابات الإرهابية والإجرامية، وجهودهم في فرض الأمن والاستقرار، مؤكدا دعمه الكامل لقوات الجيش والشرطة وجميع منتسبي الأجهزة الأمنية».

وشدد الكاظمي على «أهمية الحفاظ على الأمن المجتمعي، وعدم إفساح المجال أمام محاولات التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وفي الوقت ذاته ضرورة الالتزام بعدم استخدام الذخيرة الحيّة خلال تأمين الاحتجاجات المدنية».

ووجه بـ «الإسراع في تجهيز القوى الأمنية بالمعدّات المطلوبة لحفظ الأمن والنظام، وبما يضمن انتظام سير الحياة العامة، ويمكّن الأجهزة الأمنية من القيام بواجباتها، بالشكل الذي يحفظ حياة المدنيين ولا يعرّضهم للخطر».

كما وجه أيضا بـ «ضرورة تواجد القادة الأمنيين ميدانيا خلال التظاهرات، والتركيز على حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة».

وناقش المجلس، وفقا للبيان «حالات الاعتداء على بعض المشاريع الخدمية وأبراج الكهرباء من قبل جماعات إجرامية تهدد الأمن القومي للبلد، وهذا الأمر لن يتم السماح به والتهاون معه تحت إي إطار كان، واتخاذ كافة الإجراءات من قبل قواتنا الأمنية لملاحقة هذه العناصر».

وأكد البيان «موافقة المجلس على مشروع انضمام العراق إلى فرقة العمل المشتركة في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتخصصة بمكافحة الإرهاب».