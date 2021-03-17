الى السيد رئيس الحكومة وساسة المكون الشيعي لنجعل حزام بغداد مكان ترفيهي لاهالي بغداد، ،

نعيم الهاشمي الخفاجي

لقد حان الوقت وعلى الساسة والحكومة استفتاء ابن بغداد حول وضع بؤر جرف النصر والطارمية، الاحتكام لرأي الشعب ملزم لكل الاطراف السياسية العراقية دائما نقرأ كتابات لساسة الارهاب المتمثلين في اسم المكون السني، لذلك،

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جرف النصر وماحولها باتت نقطة ابتزاز وضعف لاي قائد عام للقوات المسلحة, بل ووسيلة لتشويه سمعت العراق بالدول العربية الطائفية وفي اوساط دولية في اسم حقوق الانسان، العالم لايعرف الحقيقة انما يعتمد على اقوال اكاذيب فلول البعث المتاجرون بكل شيء وغايتهم تشويه الواقع واخفاء حقيقة الارهاب الذي استباح مدينة بغداد وقتل عشرات الاف بل مئات الاف المواطنين لاسباب مذهبية، الارهاب جعل مناطق الحزام البغدادي معامل لتصنيع العبوات وللتفخيخ ولارسال وايصال الانتحارين لقتل المواطنين البغداديين، لذلك بات من الواجب الوطني والانساني ايجاد حل للموضوع و‏على الحكومة تطبيق النموذج اليمني او الايراني او الاسرائيلي او الاوروربي والهندي من خلال استفتاء الشعب حول كل الامور العالقة المناطق المتنازع عليها، حزام بغداد لابد اخذ رأي اهالي بغداد لحل مشكلة الحزام الذي منه انطلقت قطعان المفخخين لسفك دماء مدينة بغداد بشكل مباشر وبقية المحافظات، اراضي جرف الصخر تملكها وزارة الدفاع العراقي وكل اراضي حزام بغداد كان يملكها الشيخ امير زبيد المرحوم الأمير مزهر السمرمد وعبدالهادي الجلبي يملك راضي غرب وشمال وشرق بغداد، دولة البعث صادرت تلك الاراضي ووزعتها لناس محسوبين عليها لحسابات شيطانية دفع اهلنا في بغداد ثمنا باهضا بسنوات الارهاب، ارض العراق واسعة نحن لم نطلب من الحكومة مصادرة الاراضي وان كانت هي ليست ملك صرف طابو ولكن يمكن للحكومة ايجاد لهم حلول من خلال توزيع اراضي لهم بديلة بمحافظات أخرى، دم المواطن البغدادي والعراقي في الفرات الاوسط والجنوب وفي كل مكان اهم من حواضن بؤر الارهاب في جرف النصر والطارمية، حزام بغداد لايكفي لسكان بغداد البالغ عددهم ثمانية ملايين انسان يمكن جعل مناطق حزام بغداد مناطق ترفيهية، حدائق على شكل مزارع صغيرة مثل دول الغرب كل مزرعة تبلغ مساحتها ٥٠٠ الى ٨٠٠ متر والدولة تأجرها على المواطنين بشكل سنوي، لدينا في دول اوروبا الغربية مثل الدنمارك الحكومات المحلية تؤجر مزارع لكل مواطن راغب ان يقتني مزرعة صغيرة يعتبرها كحديقة صيفية في مبالغ رخيصة لاتتجاوز ٢٠٠ دولار سنويا، من حق اهالي بغداد ان تكون لديهم مزارع صغيره للموظف والمتقاعد وللعامل، لنجعل من حزام بغداد مناطق ترفيه لكل ابناء مدينة بغداد التي تعرض اهلها للقتل والذبح والتدمير وتفجير المفخخات، لنجعل من اماكن التفخيخ مزارع وحدائق تجلب البهجة للبغداديين.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

15.3.2021