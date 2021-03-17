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بلد آسيوي ينفذ أول عملية من نوعها لأطفال داعش في العراق

ت قرغيزستان، الثلاثاء، العشرات من أطفال تنظيم داعش من العراق، بعد موافقة أمهاتهم اللواتي بقين في البلاد.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان اليوم، (16 آذار 2021)، إن “79 طفلا ولدوا لأبوين قرغيزيين أعيدوا إلى البلاد بموافقة أمهاتهم اللواتي بقين في العراق”، مضيفة أن “أجهزة الدولة ستعمل على إعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعيا ليصار تسليمهم إلى أقاربهم”.

وأظهرت تسجيلات مصورة أطفالا يحملون بالونات وألعابا أثناء نزولهم من طائرة في مطار بيشكيك، عاصمة البلاد، التي تعد أول عملية من نوعها ينفذها هذا البلد الذي غادر المئات منه للقتال مع تنظيم داعش.

وقرغيزستان هي الدولة الرابعة في آسيا الوسطى التي تجري عملية إعادة من العراق أو سوريا، بعد كازاخستان وأوزبكستان وطاجيكستان.

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