طائرات بريطانية نفذت حملة قصف على كهوف لداعش استمرت 5 أيام

ترجمة/ حامد احمد

ذكرت وزارة الدفاع البريطانية في بيان ان طائراتها المقاتلة وضمن تشكيلة التحالف الدولي ضد داعش نفذت حملة قصف استمرت خمسة ايام استهدفت خلالها مجمع كهوف في شمالي العراق تضم عددا كبيرا من مسلحي داعش وذلك استنادا لمعلومات استخبارية توصلت إليها القوات المسلحة العراقية مؤخرا .

وجاء في بيان الوزارة ان سلسلة الغارات التي نفذتها طائرات تايفون التابعة للقوة الجوية الملكية البريطانية قد بدأت يوم الاربعاء بتاريخ 10 آذار وانتهت الاحد 14 آذار الجاري، حيث استخدمت فيها صواريخ ستورم شادو الحديثة وقنابل بيفواي IV الموجهة والتي تستخدمها القوة الجوية البريطانية لاول مرة في هذه الغارات ضد التنظيم.

وذكرت الوزارة في بيانها ان القوة الجوية الملكية مستمرة بتنفيذ ضربات جوية كجزء من حملة التحالف الدولي لدعم واسناد القوات الامنية العراقية وهي تنفذ عمليات ملاحقة خلايا داعش لمنع التنظيم الارهابي من الظهور من جديد في البلاد .

وكانت القوات العراقية قد حددت مؤخرا وجود عدد كبير من مسلحي داعش يستخدمون مجمعات كهوف في منطقة وعرة جنوب غربي اربيل. وذكرت الوزارة في بيانها ان التقديرات الاولية التي اجريت على الاهداف المحددة اظهرت بانها اهداف صعبة ولهذا تم اختيار طائرتي تايفون طراز FGR4 لتنفيذ الضربات الجوية ضد هذه الاهداف دعما للقوات الامنية العراقية المتواجدة على الارض والتي تضم خيرة مقاتلي جهاز مكافحة الارهاب .

من جانب آخر قال المتحدث باسم التحالف الدولي الكولونيل واين ماروتو، في حديث لموقع المونيتر في 14 آذار، إن تنظيم داعش قد “تمت إلحاق الهزيمة به على الارض ولكنه مستمر بتنفيذ عمليات ارهابية من اغتيالات وقتل وترهيب معتمدا على تكتيك الكر والفر .”

وقال في تغريدة له في 11 آذار إن التحالف الدولي ضد داعش نفذ في يوم 10 آذار ما يقارب من 24 غارة جوية ضد اهداف للتنظيم .

بالتزامن مع ذلك كان تنظيم داعش قد تبنى حادث مقتل ثمانية اشخاص بينهم امرأتان من عائلة واحدة في منطقة البو دور في محافظة صلاح الدين. وفي ادعائه للمسؤولية قال داعش في بيانه إن الذين قتلهم كانوا يعملون جواسيس ضد التنظيم لدى قوات الحشد. وذكر مسؤولون امنيون عراقيون بان مسلحي التنظيم دخلوا القرية متنكرين بزي قوات الجيش .

لكن سكان محليون من محافظة صلاح الدين ذكروا لموقع المونيتر بان جذور الخروقات الامنية ناجمة عن تواجد قوات امنية ليس لها صلة بالمنطقة، وانهم يشككون بادعاءات داعش .

رئيس مجلس عشائر صلاح الدين مروان الجبارة، قال للمونيتر إن قرية البو دور، 15 كم جنوب تكريت، تقع ضمن مسؤولية اللواء 35/ الحشد الشعبي والذي يسيطر على منطقة مساحتها 25 كم تمتد من طريق بغداد الموصل من شمالي سامراء الى قرية العوجة .

وقال الجبارة “هذه الحادثة التي وقعت مؤخرا في هذا القاطع هي الخامسة من نوعها. هناك حوادث اخرى وقعت في قرى قريبة خلفت العشرات من القتلى تم قتلهم بدم بارد. تم تشكيل لجنة للتحقيق بهذه الحوادث ولكن لم يخرج شيء منها.” ومضى بقوله “رغم ادعاء داعش مسؤوليته عن الهجوم الاخير، فان سكان محليين لا يصدقون ذلك لان هناك كثيرا من المشاكل بين القوات المنتشرة في المنطقة والاهالي انفسهم .”

واضاف رئيس مجلس عشائر صلاح الدين بقوله “المنطقة غنية جدا. تضم الكثير من بحيرات الاسماك وتتمتع بتربة خصبة مقارنة ببقية المناطق الصحراوية في البلاد .”

وكان الجبارة قد ذكر للمونيتر في لقاء سابق في اواخر شهر كانون الثاني بان عشائر وسكان صلاح الدين يريدون تواجدا اكثر لقوات التحالف على الارض في منطقتهم وانهم قلقون من عمليات الانسحاب والتقليص التي جرت العام السابق .

 عن موقعي: UPI الأميركي والمونيتر