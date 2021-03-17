عروس داعش تخلع حجابها.. وقرغيزستان تستلم أول وجبة من أطفال مسلحيها

خلعت البريطانية شميمة بيغوم، المعروفة إعلامياً بـ”عروس داعش”، حجابها بعد سنوات على اعتقالها في مخيم شمال شرقي سوريا.

وشوهدت البريطانية بيغوم، بـ”ملابسها الغربية وشعرها الأملس”، خارج مخيم روج على حد تعبير صحيفة “تلغراف” البريطانية.

وتعقبت الصحيفة شميمة بيغوم داخل المخيم، ولكنها رفضت التصريح بإيعاز من ممثليها القانونيين في بريطانيا، في حين وافقت فقط على نشر صورها.

وظهرت الشابة التي أصبحت في الـ21 من عمرها، دون حجاب على رأسها، وتضع مساحيق التجميل على وجهها، في إطلالة وصفتها الصحيفة البريطانية بأنها “انفصال عن الماضي الداعشي”.

وغادرت شميمة بريطانيا عام 2015، وانضمت لتنظيم “داعش” في سوريا، بعدما تأثرت بدعاية التنظيم، وتزوجت من الجهادي الهولندي، ياغو ريدجيك (26 عاما)، وتسعى للعودة إلى موطنها، علماً أنّه تم سحب الجنسية منها لـ”دواع أمنية”.

وقد ولدت شميمة في بريطانيا وهي بنغلادشية، وكانت في 15 من عمرها عند مغادرتها البلاد، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية.

وفي 2015 سافرت إلى سوريا عبر تركيا لتصل إلى الرقة، حيث تزوجت هناك من ريدجيك.

وقد عُثر عليها وهي حامل في شهرها التاسع في معسكر للاجئين في سوريا في شباط 2019. وقد توفي الطفل الذي ولدته لاحقا جراء إصابته بالتهاب رئوي، بحسب متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية.

وتقول وسائل إعلام بريطانية إن شميمة فقدت سابقا طفلين آخرين خلال وجودها مع التنظيم.

وفي وقت سابق من 2019 ذكرت صحيفة تلغراف البريطانية أن شميمة كانت عنصرا متشدداً في “شرطة الأخلاق” التابعة للتنظيم، وكانت تعمل على تجنيد الفتيات الأصغر سنّاً.

وقد سمح لها بحمل بندقية حربية وعرف عنها أنها “شرطية قاسية”، بحسب صحيفة الإندبندنت لأنها كانت متشددة في فرض قوانين التنظيم على النساء. وقالت الصحيفة البريطانية في تقريرها الجديد بعد لقائها الشابة: “بملابسها الغربية لا تبدو بيغوم مثل المراهقة التي ترتدي النقاب، وباتت أكثر ملاءمة لرحلة تسوق في شارع أكسفورد اللندني بدلاً من العيش في معسكر الارهابيين”. يذكر أن قضية بيغوم أصبحت رمزا لمصير العشرات من النساء البريطانيات اللواتي يعشن في مخيم روج، وكثير منهن سحبت جنسيتهن أيضا، وكثير منهن لديهن أطفال.

ورفضت ثماني بريطانيات أخريات إجراء مقابلات مع الصحيفة لـ”أسباب قانونية”، واكتفت إحداهن بالقول لمراسل “التلغراف”: “شكرا لمجيئك كل هذا الطريق”.

وقالت شابة أخرى، رفضت الكشف عن هويتها، إن “ابنها بحاجة ماسة إلى العودة إلى المنزل للحصول على رعاية طبية غير متوفرة في المخيم”، مضيفةً: “نأمل أن نعود إلى الوطن قريبا”.

بالتزامن مع ذلك، أعيد العشرات من أطفال مسلحي داعش الأجانب، أمس الثلاثاء، إلى قرغيزستان، في أول عملية من نوعها ينفذها هذا البلد الذي غادر المئات منه للقتال مع تنظيم داعش في العراق وسوريا.

وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون أطفالا يحملون بالونات وألعابا أثناء نزولهم من طائرة في مطار بيشكيك، عاصمة البلاد.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن 79 طفلا ولدوا لأبوين قرغيزيين أعيدوا إلى البلاد “بموافقة أمهاتهم اللواتي بقين في العراق”، مضيفة أن أجهزة الدولة ستعمل على “إعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعيا ليصار تسليمهم إلى أقاربهم”.

وسُجنت الكثير من النساء من بلدان في آسيا الوسطى في العراق لارتباطهن بتنظيم داعش، كما لقي أزواج معظمهن حتفهم في القتال.

وقرغيزستان هي الدولة الرابعة في آسيا الوسطى التي تجري عملية إعادة من العراق أو سوريا، بعد كازاخستان وأوزبكستان وطاجيكستان.

كان قد غادر آلاف الأشخاص من هذه المنطقة ذات الغالبية المسلمة للانضمام إلى داعش وتنظيمات أخرى.