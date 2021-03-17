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لتستيقظ الطفولة فينا!

لتستيقظ الطفولة فينا!

يقفون مشدوهي الأبصار أمام ذلك المشهد، نفس المشهد الذي نسجته تراجيديا الحياة مواقف على مسرح الدهر.

تتأجج الآلام في أنفسنا، تتأوّه، يختنق البكاء في الحناجر والأسى يقطر، تغتالنا الذكريات على مشارف بوابات التاريخ، يعلق الليل على جيد القمر طوقاً من حياة.

نراهم يجرفون أرضنا، يقتلعون أشجارنا، يمزقون أوصالنا، وفي كل مرة يغرس المعول في قلوبنا فنصرخ ألماً فيتهموننا بالارهاب.

أما هي ، فتمد جذورها نحو أحشاء الأرض ، تتشبث بها، ترفع رأسها نجمة ترصع صفحة السماء شمساً تبدد دياجير الظلام.

تصرخ فيبتلع الصمت صراخها، تتألم فيبتلع الضجيج أناتها ، تنادي فيبتلع التخاذل نداءاتها، دموعها تتدحرج لآلئ على جفنها الذهبي لتسقط أمطاراً تطفئ نيران المدافع.

بينمت تتشبث وتتشبث وتتشبث…، وهم يقفون مشدوهي الأبصار أمام المشهد، مشهد انتفاضة، لا بل سموه مسرحية ذاك ليقتلوا أشلاء كبريائهم الرضيع الذي خلفته بالصدفة صفات وراثية في مقابر قلوبهم الميتة

بقلم سلام المهندس

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