ميركل ” اليسارية ” المبطنة أفرغت حزبها الديمقراطي المسيحي من محتواه المحافظ

بقلم مهدي قاسم

مني الاتحاد المسيحي الديمقراطي الألماني ، بزعامة ميركل ، بهزيمة كبيرة في الانتخابات البلدية التي جرت اليوم / الأحد / في مقاطعتين ألمانيتين لصالح اليسار والخضر ، كمؤشر خطير على تدهور وانخفاض شديدين في شعبية هذا الحزب المحافظ الذي كان ذات يوم بمثابة أعمدة متينة وراسخة في عهد الزعيم المحافظ السابق جوزيف شتراوس في وصول شعبية الاتحاد المسيحي الديمقراطي إلى الذروة لمرات متتالية ، كل هذا في الوقت الذي أصبحت ألمانيا على أعتاب انتخابات عامة بعد شهور مقبلة ..

ومع ذلك يبدو أن هذا الأمر لا يقلق زعيمة الحزب السيدة ميركل كثيرا ، وهي التي حملت معول التخريب منذ توليها زعامة الحزب في تهديم هذا الحزب المحافظ من داخله وتفريغ محتواه من مبادئه المحافظة من خلال تبني نهج سياسات هي أقرب إلى مبادئ اليسار العام للأحزاب الاشتراكية الديمقراطية الدولية ــ طبعا غير الشيوعية ــ و ذات الاتجاه الرأسمالي المتوحش ، و لا سيما على صعيد الهجرة ومزج وخلط الهويات الثقافية لصالح الثقافات والقيم الروحية الوافدة و المتنافرة وأحيانا وعدائية حينا آخر ـ أصلا ـ للقيم الأوروبية العامة ، و توجيه الوسائل الإعلامية بأوامر فوقية غير مباشرة لعدم الكتابة عن مظاهر الفساد ، ولا عن جرائم المهاجرين واللاجئين المتزايدة يوما بعد يوم *، و كذلك تقارب في السياسة الدولية مع السياسات الأمريكية الخارجية لحد التبعية والذيلية المهينة ( اكتشاف قبل سنوات ماضية اجهزة تجسس أمريكية موجهة نحو بيت ميركل نفسها ــ على سبيل المثال وليس الحصر ) ، و ربما عملية الهدم هذه قد بدأت عندما لعبت ميركل دورا كبيرا في تحالف حكومي بين الحزبين الاتحاد المسيحي الديمقراطي وحزب الاتحاد الاشتراكي الألماني بزعامة المستشار الألماني السابق شرودر ( الذي عينه بوتين فيما بعد ” مستشارا ” في شركة الغاز الروسي العملاقة ” غازبروم ) !! ، في أكبر تقارب سياسي تاريخي بين حزبين نقيضين عقائديا ومبدئيا في آن واحد، حيث استمر هذا ” التقارب ” السياسي حتى الآن ، في الوقت الذي بدأت تنضب شعبية الاتحاد المسيحي الديمقراطي سنة بعد أخرى لصالح حزب البديل الشعبوي اليميني المتشدد المعادي للمهاجرين و موجات اللاجئين المتدفقة يوما بعد يوم..

يبقى أن نضيف إلى أن السيدة ميركل من مواليد ألمانيا الشرقية قبل انهيارها وزوالها على أثر ضربات غورباتشوف، وقد ترعرعت هناك ونشأت حتى بلوغ

سن الشباب وقد حامت حولها شكوك حينذاك، بأنها ربما كانت عميلة لجهاز مخابرات المانيا الشرقية ــ شتازي قبل هروبها إلى ألمانيا الغربية..

كما في عهدها شُيَّد تمثالان في مدن ألمانية في العام الماضي و قبله أحدهما لماركس وثانيهما للزعيم الشيوعي والمؤسسس الاتحاد السوفياتي السابق فلاديمير لينين

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ألمانيا

ألمانيا: تغريم سبعة أشخاص شكلوا “شرطة الشريعة” عام 2014 في أحياء مسلمة

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أدان القضاء الألماني الاثنين سبعة سلفيين وغرمهم بمبالغ تتراوح بين 300 و1800 يورو، على خلفية تشكيلهم شرطة دينية عام 2014. وارتدى هؤلاء وقتها سترات برتقالية كتب على بعضها “شرطة الشريعة” وقاموا بدوريات ليلا في شوارع مدينة فوبرتال الصناعية داعين الناس لترك شرب الكحول وعدم الذهاب إلى الكازينو.

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غرمت محكمة ألمانية سبعة سلفيين أدينوا بتشكيل “شرطة الشريعة” التي تستهدف المسلمين في عام 2014 في خطوة لاقت حينها تنديدا. وغرم الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 27 و37 عاما بين 300 و1800 يورو، لإدانتهم بخرق القانون الألماني المتعلق بمنع ارتداء الزي الرسمي، كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية “د ب ا” عن محكمة فوبرتال (غرب).

ورأى القضاة أنه من المحتمل أيضا أن يكون تصرفهم “بوحي من الفكر المتطرف”. وفي أيلول/سبتمبر 2014، سير السلفيون السبعة مرتدين سترات باللون البرتقالي كتب على بعضها “شرطة الشريعة”، دوريات ليلا في شوارع مدينة فوبرتال الصناعية الواقعة غرب ألمانيا ويعيش فيها عدد كبير من المسلمين.

وكانوا يقومون بإيقاف المسلمين الشباب ويقدمون لهم نصائح بعدم شرب الكحول والذهاب إلى المقاهي والكازينو وبيوت الدعارة.

وهذه المحاكمة جديدة، تأتي بعدما ألغت المحكمة الاتحادية في ألمانيا مطلع عام 2018 حكما صدر بتبرئة المتهمين في عام 2016.

وقاد مبادرة “شرطة الشريعة” الداعية السلفي الأشهر في ألمانيا المتحول إلى الإسلام سفين لاو، البالغ من العمر 38 عاما. وأدين لاو في تموز/يوليو 2017 بقضية أخرى بالسجن 5 سنوات ونصف السنة، لـ”دعم جماعة إرهابية” بهدف تجنيد أشخاص للقتال في سوريا.

فرانس24/ أ ف ب