هل سيتمكّن البرلمان اليوم من تمرير قانون المحكمة الاتحادية؟

محمد وذاح

يتزايد الجدل في مجلس النواب العراقي بشأن تمرير ما تبقّى من مواد مشروع قانون المحكمة الاتحادية والذي يعدّ حجر الزاوية في إجراء الانتخابات المزمع إقامتها في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل 2021.

البرلمان العراقي يوم أمس حاول الوصول إلى صيغة تمكّن من تمرير قانون المحكمة الاتحادية، من خلال التصويت على تعديل القانون ما عدا التصويت على القانون بالمجمل، وفق ما كشفه رئيس تجمع السند الوطني، النائب أحمد الأسدي في ساعة متأخرة من فجر اليوم الثلاثاء.

وكشف النائب الأسدي أن مجلس النواب سيصوّت مساء اليوم الثلاثاء، على قانون المحكمة الاتحادية بشكلٍ كلي إذا ما اكتمل نصاب ثلثي أعضائه فيما سيمضي على تعديل القانون في حال عدم ااكتمال النصاب.

خلاف القوى السياسية في البرلمان العراقي يتمحور حول المادة الثانية التي تحدّد تشكيلة أعضاء المحكمة الاتحادية ما بين خبراء القانون والقضاة وخبراء الفقه الإسلامي، والمادة الثالثة التي تختص بشرح طبيعة الترشيح والموافقة على المرشحين من قبل الرئاسات الأربع في البلاد، والمادة (12) والتي تتعلّق بالتئام المحكمة والتصويت بين الأعضاء فيها على أن تكون الأولوية لرأي خبراء الفقه الإسلامي.

وتحاول القوى الكردستانية في البرلمان العراقي، عرقلة تمرير القانون خاصّة ما يتعلق بالمادة الثالثة والتي يشترط الكرد على تمريرها بالتوافق، والذي يعتبره البعض محاولة من قوى الإقليم بعدم تمرير أي قانون في مجلس النواب لا يريده الأكراد أو بالضد من مصالحهم.

وسننتظر الساعات القليلة المقبلة لتكشف لنا قدرة البرلمان العراقي على إنهاء الجدل وتمرير قانون المحكمة الاتحادية الذي تأخّر سنوات طويلة على رفوف السلطة التشريعية من أجل أن يلتفت البرلمان إلى قانون الموازنة الاتحادية والذي يحمل أيضاً الكثير من الجدل بسبب مطالب الكرد ورغباتهم.