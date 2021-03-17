وهم صربيا بإبطال استقلال كوسوفو

ألون بن مئيــــر

يبدو أن صربيا تتمتع بوهم أن كوسوفو لا تزال مقاطعة صربية على الرغم من حقيقة أن استقلال كوسوفو واقع لا يتزعزع

تصحيح الخطأ

قد يكون الوقت مناسبًا الآن لصربيا لتسوية فظائعها في الماضي التي لا توصف ضد ألبان كوسوفو. وكلما أسرعت بلغراد في التصالح مع ماضيها ، كلما استطاعت أن تبدأ في وقت أسرع في الخلاص الأخلاقي لذاتها ، والذي بدونه ستظل مكبلة بالأغلال بلا فداء على المدى المنظور. يجب على القادة الصرب أن يسألوا أنفسهم سؤالًا واحدًا بسيطًا: تحت أي ظروف يمكن أن ينقلب استقلال كوسوفو؟ إنهم يعرفون الإجابة ، لكن ليس لديهم الشجاعة الأخلاقية للاعتراف بأن الأمر يفوق قدرتهم على التراجع عن استقلال كوسوفو الآن أو في أيّ وقت كان. وفيما يلي الأسباب:

أولاً ، جاء استقلال كوسوفو من خلال تيارات دماء الألبان التي أريقت في حرب لم يختاروها. دماء الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال تلطخ وتكره صربيا طالما أنها ترفض الاعتراف بالرعب الذي سببته لأهل كوسوفو. إن عمل صربيا الوحشي يقدم تذكيرًا دائمًا لكل مواطن في كوسوفو بأن استقلالهم أكثر من سياسي – إنه شخصي ؛ لا يمكنهم أن يغفروا أو ينسوا ما لم تتوب صربيا.

ثانيًا ، اعترفت أكثر من 100 دولة بكوسوفو ، بما في ذلك الولايات المتحدة والغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي. فشلت حملة بلغراد الحثيثة لإقناع الدول الأخرى بسحب اعترافها. في الواقع ، ليس لدى صربيا التأثير أو الوسائل لعكس موقف عشرات الدول التي لا تريد عزل الدول الغربية التي تدعم كوسوفو ، فقط لاستيعاب دولة مضللة ترفض الإعتراف بفشلها الأخلاقي.

ثالثًا ، من المقرر أن تصبح كوسوفو في وقت ما دولة عضوًا في الإتحاد الأوروبي. فإذا توصل الإتحاد الأوروبي إلى إستنتاج أن صربيا لن تتصالح مع استقلال كوسوفو ، فإن دول الإتحاد لن تستبعد إمكانية بدء عملية الاندماج مع كوسوفو بغض النظر عن موقف صربيا. قد يمنح الإتحاد الأوروبي أيضًا تحرير منح التأشيرات طالما بدأت حكومة كورتي الجديدة في تنفيذ الإصلاحات الإجتماعية والاقتصادية الجادة التي وعد بها والقضاء على الفساد في كل من الحكومة والقطاع الخاص.

رابعًا ، لدى الرئيس بايدن تقارب خاص نحو كوسوفو ، وستدعم إدارته جهود بريشتينا لتنشيط اقتصاد البلاد ، ليس فقط من خلال تقديم المساعدة المالية ولكن أيضًا من خلال تشجيع الإستثمار الأمريكي في القطاع الخاص. علاوة على ذلك ، ضمنت الولايات المتحدة الأمن القومي لكوسوفو ولم تعد صربيا في وضع يمكنها من تخويف كوسوفو – ليس الآن ولا في أي وقت في المستقبل.

و بغض النظر عن مدى الرغبة في تطبيع العلاقات بين البلدين ، فإن مذبحة صربيا للكوسوفيين التي لا يمكن فهمها خلال الحرب تجعل من المستحيل تطبيع العلاقات حقًا ما لم تعترف صربيا علنًا وبشكل لا لبس فيه بجرائم الحرب التي ارتكبتها.

عمل فني لسام بن مئير

أجرى الصرب عمليات إعدام بأحكام وإجراءات عاجلة لا جدال فيها لآلاف الرجال والفتيان خلال الحرب ، وتجسدت هذه في المقابر الجماعية التي تم اكتشافها بعد الحرب مباشرة ، وأربعة أخرى تم الكشف عنها مؤخرًا. تمت محاكمة زعماء صربيا وأدينوا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. أصبح اغتصاب النساء الألبانيات هواية للجنود الصرب ، وتم التعامل مع نهب وتدمير الممتلكات والشركات على أنها أعمال وطنية. لا يمكن شرح سجل الجرائم البشعة التي ارتكبتها صربيا ضد الإنسانية خلال الحرب أكثر من ذلك.

من المؤكد أن سلوك الصرب يتناسب تمامًا مع ما قاله توماس مان ذات مرة ؛ “… [عامة] البشرية لا تنتظر سوى الفرصة ، فقط تنتظر الظرف الخارجي لمعاقبة الوحشية والسماح لهم بأن يكونوا قساة ووحشيون على ما يرضي قلوبهم.”

يجب على صربيا أن تحذو حذو ألمانيا. لم تحاول ألمانيا إنكار جرائم الحرب الفظيعة التي ارتكبتها خلال الحرب العالمية الثانية. تحمل الألمان المسؤولية ، وقدموا تعويضات ، وساهموا بشكل كبير في إعادة إعمار الكثير مما دمروه خلال الحرب في العديد من المدن الأوروبية. واليوم ، ألمانيا هي القوة الرائدة في أوروبا. لقد تم العفو عنها لأنها دفعت مستحقاتها ولا تزال تخطو خطوات هائلة للسير على أسس أخلاقية عالية من خلال عدم التسامح مع المتعصبين البيض والجماعات النازية الجديدة في ألمانيا ومقاضاتهم عند الضرورة.

يجب ألا يخضع استقلال كوسوفو للمفاوضات. كل قضية متضاربة بين صربيا وكوسوفو ، بما في ذلك الدرجة التي يُمنح بها الحكم الذاتي للبلديات ذات الأغلبية الصربية في كوسوفو ، ونزاعات المياه ، وتوزيع الطاقة ، والتعريفات الجمركية على السلع المستوردة والحدود النهائية. ينبغي التفاوض عليها فقط في سياق استقلال كوسوفو. وبقبول قواعد الإشتراك هذه سوف تقبل صربيا أساسًا بواقع لا يمكن أن تقوم بتغييره على أي حال ولكن يمكنها الاستفادة منه بشكل كبير.

بادئ ذي بدء ، ستكون صربيا في وضع يمكنها من تسريع عملية اندماجها في الإتحاد الأوروبي وتمهيد الطريق لتحرير التأشيرات. وستكون قادرة أيضًا على جذب الإستثمارات الأجنبية ، حيث سيشعر العديد من المستثمرين أن استثماراتهم أكثر أمانًا. كما سيتم تحرير صربيا من قبضة روسيا ، حيث أن مصلحة موسكو هي زرع الفتنة داخل الاتحاد الأوروبي بدلاً من مساعدة صربيا.

إن تغيير ديناميكية الصراع مع صربيا في يد رئيس الوزراء كورتي من خلال دعوة بلغراد للتفاوض بحسن نية على خلافاتهما بروح علاقات حسن الجوار. عليه أن يوضح أن كل قضية متنازع عليها ستكون على طاولة المفاوضات باستثناء استقلال كوسوفو. وإذا رفضت بلغراد ، فسوف ترسل رسالة واضحة إلى الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مفادها بأنها غير مستعدة للتصالح مع واقع كوسوفو وتختار البقاء خارج المدار الغربي.

تدرك صربيا أن رفاهية مستقبلها يقع على عاتق المجتمع الأوروبي. سيكون من الصعب رفض دعوة كورتي لتسوية قضاياهم المتضاربة وخسارة أرضية جوهرية في علاقاتها مع الغرب. من الحكمة أن تستجمع صربيا الشجاعة الأخلاقية لتصحيح الخطأ التاريخي ، مهما كان ذلك نادر الحدوث.