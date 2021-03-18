أنجلينا جولي تتهم براد بيت بالعنف المنزلي وتستعد لتقديم الوثائق للمحكمة

قدمت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي وثائق جديدة للمحكمة بشأن تورّط زوجها السابق الممثل الأمريكي الشهير براد بيت في حوادث عنف منزلي، وذلك لتحديد حضانة أطفالهما وتقسيم ممتلكاتهما.

وتُشير هذه الوثائق إلى أن كلاً من أنجلينا جولي وأطفالها على استعداد تام لتقديم دليل على إدعاءاتهم ضد براد بيت، والإدلاء كذلك بشهادتها بنفسها إلى جانب شهادة الأطفال القُصر “شيلو ونوكس وفيفيان”، وذلك بحسب وثائق المحكمة.

ويقول مصدر مقرّب من الممثل الأمريكي براد بيت أن هذه الوثائق ليست أكثر من محاولة لإيذائه، وقال في ذلك: “إذا كان لدى أنجلينا المزيد من الوثائق لإثبات العنف المنزلي تجاهها أو تجاه أطفالها فيمكنها تقديمها كعرض تكميلي لإثباتها في المحاكمة”.

وأضاف المصدر: “على مدى السنوات الأربع والنصف الماضية، كان هناك عدد من الإدعاءات التي قدمتها أنجلينا التي تمت مراجعتها ولم يتم إثباتها، لقد استخدمت أنجلينا الأطفال لإيذاء براد من قبل، هذا التسريب للوثائق من قبل مجموعتها الرابعة أو الخامسة من المحامين قد تم لإيذاء براد”.

وتجدر الإشارة إلى أن أنجلينا جولي تقدمت بأوراق طلاقها إلى المحكمة في 2016، بسبب خلافات بين الثُنائي وطالبت بالحصول على حضانة أطفالهما على أن يكون لـ “بيت” حق الزيارة فقط، وحتى الآن لم يتم التوصل لحل للحصانة بعد.