إنتر يعلن إصابة حارسه هاندانوفيتش بفيروس كورونا

أعلن إنتر ميلان متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم يوم الأربعاء إصابة قائده وحارس مرماه السلوفيني سمير هاندانوفيتش بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وذلك غداة إصابة زميله دانيلو دامبروزيو بالفيروس ذاته.

وأوضح إنتر في بيان أنه تم اكتشاف إصابة هاندانوفيتش (36 عاما) بعد الاختبار الذي تم إجراؤه صباح الأربعاء، وأن سمير يخضع للحجر الصحي بمنزله.

وكان إنتر ميلان أعلن الثلاثاء إصابة مدافعه الدولي دامبروزيو (32 عاما) بفيروس كورونا خلال جولة الاختبارات الاثنين، وتم إخضاعه لعزل صحي، مضيفا أن الفريق سيتبع الآن الإجراءات الضرورية بحسب البروتوكول الصحي.

وسيلعب حارس المرمى الروماني يونوت رادو (23 عاما) أساسيا في المباراة ضد ساسوولو السبت المقبل في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري.