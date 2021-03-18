استعدادات لتفادي موسم جفاف في ناحية بديالى

كشف مدير ناحية قزانية في ديالى، مازن الخزاعي، أمس الاربعاء، عن خطة حكومية مبكرة لتفادي موسم جفاف قاسٍ. وقال الخزاعي في تصريح صحفي إن “وزارة الموارد المائية أرسلت فريقاً يضم مختصين للكشف الموقعي على أكثر من 20 بئراً ارتوازية كبيرة في محيط ناحيتي مندلي وقزانية شرقي ديالى، من أجل إحيائها وإعادة العمل بها لزيادة ضخ المياه إلى الأزقة والأحياء وتأمين حصص للبساتين الزراعية”.

وأضاف، أن “وصول الوفد الحكومي يأتي ضمن خطة مبكرة لتفادي موسم جفاف متوقع، قد يكون قاسياً جداً في ظل تقلص المياه المتدفقة من وادي حران. بعد إقامة إيران سد كبير لحصر مياهه”.

وأوضح أن “الآبار جرى حفرها في السنوات الماضية من قبل كوادر الموارد في إطار دعم مركز مندلي وقزانية بمياه الآبار في مواسم الجفاف الحاد”.

وأشار إلى أن “مشكلة الجفاف قادمة لا محالة، ما يستدعي وضع خطط بعيدة المدى لإيجاد بدائل دائمة لملف المياه والسعي لاستثمار مياه الأمطار والسيول الموسمية لتأمين خزين مائي كبير، والانتباه لملف كري وتطهير سدي مندلي وقزانية اللذين فقدا 90 % من قدرتهما التخزينية بسبب الترسبات الطينية المستمرة منذ سنوات”.