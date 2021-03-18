الإطاحة بأكبر شبكة إجرامية في ميسان

أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان والمنشآت، أمس الأربعاء، الإطاحة بأكبر شبكة إجرامية وتفكيكها في المحافظة. وأوضحت مديرية الشرطة في بيان أنه “بإشراف ومتابعة قائد الشرطة العميد، عبدالخضر جاسم محمد، تمكنت قوة من الفوج التكتيكي التابع إلى مديرية الشرطة وبعد توفر معلومات استخبارية دقيقة وبعملية أمنية من اعتقال شبكة عصابة أفرادها ثلاثة من سكنة المحافظة”.

وأضافت، أن “أفراد العصابة نفذت عملياتها الإجرامية باستخدام أسلحة نارية من خلال استهداف عجلات الحمل القادمة الى المحافظة عبر منفذ الشيب الحدودي بعد تكليفها من قبل عصابات مجهولة مقابل مبالغ مالية، واعترفت خلال التحقيق أيضاً قيامها بافتعال الدكة العشائرية بدلاً عن الأطراف المتنازعة مقابل مبالغ مالية”.

وتابعت، “هذا وجاري استكمال كافة إجراءات التحقيق معهم تمهيداً لعرضهم على القضاء لينالوا جزاءهم العادل”.