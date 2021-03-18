الكاظمي يوجه القادة الأمنيين بتأمين الاحتجاجات ميدانياً

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس، ضرورة تواجد القادة الأمنيين ميدانيا خلال جهود تأمين الاحتجاجات، فيما وجه بضرورة الإسراع في تجهيز القوى الأمنية بالمعدّات المطلوبة لحفظ الأمن والنظام.

وقال المكتب الاعلامي للكاظمي، في بيان تلقته (المدى) ان “المجلس الوزاري للأمن الوطني، عقد يوم (امس) الأربعاء، اجتماعا برئاسة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وتمت خلال الاجتماع مناقشة التطورات الأمنية العامة في البلاد، والإجراءات المتخذة لرفع مستوى كفاءة الأجهزة الأمنية ومهنيتها، سواء على مستوى المؤسسات أو الأفراد، وبما يمكنها من مواجهة التحديات الأمنية الكبيرة”.

وأشاد الكاظمي بـ”دور القوات الأمنية في مواجهة العصابات الإرهابية والإجرامية، وجهودهم في فرض الأمن والاستقرار”، مؤكدا دعمه “الكامل لقوات الجيش والشرطة وجميع منتسبي الأجهزة الأمنية”.

وشدد القائد العام على “أهمية الحفاظ على الأمن المجتمعي، وعدم افساح المجال أمام محاولات التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وفي الوقت ذاته ضرورة الالتزام بعدم استخدام الذخيرة الحيّة خلال تأمين الاحتجاجات المدنية”، بحسب البيان. كما وجه بـ”الإسراع في تجهيز القوى الأمنية بالمعدّات المطلوبة لحفظ الأمن والنظام، وبما يضمن انتظام سير الحياة العامة، ويمكّن الأجهزة الأمنية من القيام بواجباتها، بالشكل الذي يحفظ حياة المدنيين ولا يعرّضهم للخطر”.

وناقش المجلس، بحسب البيان، “حالات الاعتداء على بعض المشاريع الخدمية وأبراج الكهرباء من قبل جماعات اجرامية تهدد الامن القومي للبلد وهذا الامر لن يتم السماح به والتهاون معه تحت اي اطار كان، واتخاذ كافة الاجراءات من قبل قواتنا الامنية لملاحقة هذه العناصر” . ووجه الكاظمي بـ”ضرورة تواجد القادة الأمنيين ميدانيا خلال التظاهرات، والتركيز على حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة”. كما وافق المجلس على مشروع انضمام العراق الى فرقة العمل المشتركة في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتخصصة بمكافحة الإرهاب، وفقا للبيان ذاته.