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النائب كاظم الشمري ينتقد تفشي المحسوبية في توزيع المناصب في وكالة شؤون الشرطة وبقاء بعض المدراء في مناصبهم لأكثر من خمس سنوات

انتقد النائب كاظم الشمري تفشي ظاهرة المحسوبية والمنسوبية في توزيع المناصب في وكالة شؤون الشرطة التابعة لوزارة الداخلية وبقاء بعض المدراء في مناصبهم لأكثر من خمس سنوات، داعياً وزير الداخلية الى التدخل وإنهاء هذه الظاهرة .

وقال في بيان اليوم، أنه :” من خلال متابعتنا لعمل وكالة شؤون الشرطة بوزارة الداخلية، وجدنا وللأسف تفشي ظاهرة المحسوبية والمنسوبية بشكل كبير في هذه الوكالة وخصوصاً فيما يتعلق بمناصب المدراء، الى درجة أن بعض المدراء باقون في مناصبهم منذ أربع أو خمس سنوات، بل ان البعض مضى عليه في منصبه ست سنوات، في حين يتم حرمان البقية من تولي أي منصب، وهذه الحالة استشرت بشكل كبير منذ العام الماضي ولغاية الان “.

وأضاف الشمري :” يجب على السيد وزير الداخلية معالجة هذه الظاهرة وعدم ترك مسألة توزيع المناصب بيد أشخاص عليهم مؤشرات كثيرة “.

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