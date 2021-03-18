تسجيل أعلى معدل إصابات بكورونا منذ دخول الجائحة

أعلنت وزارة الصحة، تسجيل أعلى معدل إصابات بفايروس كورونا منذ دخول الجائحة العراق، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه إنه تم تسجيل 5663 إصابة جديدة بفايروس كورونا، ليرتفع العدد الكلي للمصابين في البلاد منذ بدء انتشار الجائحة إلى 774015 إصابة. أما حالات الشفاء الجديدة من الوباء، فقد بلغت 3591 حالة، ليصبح مجموع من تعافوا من فايروس كورونا في العراق 698775 حالة.

بالمقابل تم تسجيل 33 حالة وفاة جديدة جراء الجائحة، ليرتفع مجموع المتوفين جراء الفايروس إلى 13860 حالة وفاة، وفقاً لبيان وزارة الصحة العراقية.

بالتزامن مع ذلك، أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، تسجيل 431 وفاة و23059 إصابة جديدة بفايروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية. وقالت الوزارة إنه تم إجراء حوالي 369084 اختبارا لكوفيد-19.

كما ارتفع عدد المصابين الذين أدخلوا إلى المستشفى إلى 26517، بالمقارنة مع 26098 في اليوم السابق.

وسجلت إيطاليا 103432 وفاة بالفايروس منذ شهر شباط 2020، في ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى معدل في العالم، فيما معدل الإصابات وصل إلى 3.28 مليون حالة.