تعرّف على الفرق المتأهلة لدور الـ8 في دوري أبطال أوروبا وموعد القرعة

اكتمل أمس الأربعاء، عدد المتأهلين إلى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما انتهت مباريات الدور ثمن النهائي، وكشفت عن الثمانية الكبار في البطولة.

وتأهل إلى دور الثمانية، ثلاثي إنكلترا، مانشستر سيتي، وتشيلسي، وليفربول، وثنائي ألمانيا، بايرن ميونيخ، وبوروسيا دورتموند، بجانب ريـال مدريد الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وبورتو البرتغالي.

ولأول مرة منذ سنوات عدة، لن يتواجد الثنائي كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي معا في الدور ربع النهائي للمسابقة القارية، بعد وداع يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني المنافسات من الدور ثمن النهائي.

ومن المقرر أن تقام قرعة ربع نهائي ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا، غدا الجمعة، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في مدينة نيون السويسرية، في تمام الساعة 11 ظهرا بتوقيت غرينيتش، الثانية ظهرا بتوقيت مكة المكرمة.

ستكون القرعة مفتوحة على كافة الاحتمالات بدون تصنيفات، حيث يمكن أن يلتقي فريقان من نفس البلد، وكذا يمكن أن يتواجه فريقان سبق أن التقيا في نفس المجموعة، وهو ما يمنع حدوثه في مباريات ثمن النهائي.

وستقام لقاءات ذهاب الدور ربع النهائي يومي 6، و7 نيسان/ ابريل المقبل، بينما ستلعب مباريات الإياب يومي 13، و14 من نفس الشهر.

مباريات ذهاب الدور نصف النهائي ستقام يومي 27، و28 نيسان/ ابريل ، بينما ستلعب مباريات الإياب يومي 4، و5 مايو، على أن تجرى المباراة النهائية في الـ29 من الشهر ذاته.ش