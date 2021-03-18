رأسية لاوتارو تنقذ إنتر من فخ تورينو

اجتاز إنتر إحدى العقبات الهامة في حملته الناجحة نحو استعادة لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، الغائب عن خزائنه منذ 11 عاما، عقب فوزه الثمين والصعب 2 – 1 على مضيفه تورينو اليوم الأحد في المرحلة السابعة والعشرين للمسابقة، وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز بولونيا على ضيفه سامبدوريا 3 – 1، وبارما على ضيفه روما 2 – صفر.

وعزز إنتر على صدارته البطولة، بعدما رفع رصيده إلى 65 نقطة، بفارق تسع نقاط أمام أقرب ملاحقيه جاره اللدود ميلان، الذي يستضيف نابولي في وقت لاحق اليوم بالمرحلة ذاتها، في حين توقف رصيد تورينو عند 20 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع). عجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف، قبل أن يفتتح البلجيكي روميلو لوكاكو التسجيل لإنتر في الدقيقة 62 من ركلة جزاء، ليرفع رصيده إلى 19 هدفا في البطولة هذا الموسم، في المركز الثاني بترتيب الهدافين، بفارق هدف وحيد خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو (المتصدر)، نجم يوفنتوس. ولم يهنأ إنتر بتقدمه كثيرا، بعدما أحرز أنتونيو سانابريا هدف التعادل لتورينو في الدقيقة 70، الذي أثار بعضا من الجدل. ومنح الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز النقاط الثلاث لإنتر، بعدما سجل هدف الفوز الثمين في الدقيقة 85، ليقود الفريق الملقب بـ(الأفاعي) لتحقيق انتصاره الثامن على التوالي في المسابقة.

وتمسك بارما بآماله في البقاء بالمسابقة، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 – صفر على ضيفه روما. رغم الفوز، بقي بارما، الذي حقق انتصاره الثالث في البطولة خلال الموسم الحالي والأول منذ ثلاثة أشهر ونصف الشهر تقريبا، في المركز قبل الأخير برصيد 19 نقطة. في المقابل، تجمد رصيد روما، الذي تلقى خسارته السابعة في البطولة هذا الموسم، عند 50 نقطة، مهدرا فرصة التقدم للمراكز الأربعة الأولى في ترتيب المسابقة المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم. افتتح الروماني فالينتين ميهايلا التسجيل لبارما مبكرا في الدقيقة التاسعة، قبل أن يحرز البرازيلي هيرناني الهدف الثاني في الدقيقة 55 من ركلة جزاء. ويرجع آخر فوز لبارما في المسابقة قبل لقاء اليوم إلى 30 نوفمبر الماضي، حينما تغلب 2 – 1 على مضيفه جنوى في المرحلة التاسعة للبطولة.