رابطة إقليم البصرة: نريد التقدم والتطور كما إقليم كوردستان

أكد عضو رابطة إقليم البصرة حسام المنصوري، اليوم الأربعاء، أن أبناء المحافظة يسعون لتحويلها إلى إقليم لكونهم يريدون التطور والتقدم كما هو الحال في إقليم كوردستان، والذي يشهد الاستقرار والأمان وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وهو يتقدم بسرعة بهذا المجالات بينما البصرة تتراجع باستمرار.

وأوضح المنصوري أن «محافظة البصرة تعاني منذ سنين من الحرمان من حقوقها من أموال البترودولار والغاز والمنافذ الحدودية وغيرها، ولم تنجح بالحصول على حقوقها ولن تنجح بهذا الشكل، والحل الأنسب اليوم هو بإنشاء إقليم البصرة لكي تنطلق بها عملية الإعمار والتطور».

حسام المنصوري

مشدداً بأن «البصرة تمتلك كافة الإمكانيات والموارد الاقتصادية والطاقات البشرية وبما يفوق الإمكانيات المتوفرة لبعض الدول اليوم، وهو ما يؤهلها لأن تكون إقليماً ناجحاً على كافة الأصعدة».