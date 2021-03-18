في حضرة قاضي القضاة الأعلى : قصة قصيرة

بقلم مهدي قاسم

فجأة وجدت نفسي مسوّقا و مأمورا ، مخفورا بقيد وسلاسل ، بالوقوف مع حشد طويل مع أشباه عبيد وأسرى ، مكوّن من أناس غرباء تماما ، يتقدمون إلى الأمام ببطء شديد واستسلام عجيب ، وهم يعانون من التعب الانهاك و العطش و الجوع ، ولكن بصمت غريب أيضا كأنما بدافع قدر مفروض عليهم بضراوة ، إذ فما من نأمة احتجاج او دمدمة سخط و همسة استياء تصدر عنهم كأضعف الإيمان رفضا لوضعهم المُذل و المُهين ذاك ، قلتُ مع نفسي مبررا : ربما بدافع خوف مستأصل في عمق نفوسهم، من وجود حراس شرسين مدججين بسيوف و سياط يرمقون الطابور بنظرات عدائية صارمة ووحشية واضحة ، تنم عن وعزم وتصميم قاطعين ، إلا أن ذلك لم يمنعني من أن أسأل أحد الحراس عن أنه :

– ففي النهاية أود أن أعلم إلى أية وجهة تقودني و لماذا ؟..

– فقال إلى حضرة صاحب الجلالة قاضي القضاة الأعلى !..

– ولكني لا اظن انني فعلت أمرا سيئا يستوجب حضوري امام قاضي القضاة الأعلى .

فرد بضيق و لا مبال :

-هذا ليس امرا مهما ،ولا يشكّل جوهر المسالة الأساسية التي نحن بصددها ، و خاصة ان كل واحد منكم يزعم في البداية انه بريء إلى أن يقتنع في النهاية بأنه ليس كذلك !.. فأعلم جيدا إذن فما من بريء في هذا العالم إلا بعدما يكون ميتا ..

– طبعا ! .. سيكون الأمر كذلك !.. إذا كل واحد سيعترف تحت ضغوط سوء معاملة قاسية أو بقوة و إكراه حتى لو كان بريئا مائة في المائة ..

— هل تعتقد بوجود. إنسان بريء على سطح الأرض ؟ فأنا لا أظن ذلك .

-هل أنت بريء بكرباجك و سيفك وقبضتك المستنفرة دوما ؟..

رد وهو يهز ويلوُح بسوطه أمام وجهي كأنما تأكيدا على طغيانه المطلق :

ـــ قد لا أكون بريئا .. ولكني امتلك القوة التي تقهرك و غيرك أيضا .. فهذا هو الفارق الوحيد بيننا..

و أخذ يردد كأنه يغني و ينشد :

القوة القوة !.. فما أعظمها من قبضة قاهرة وساحقة ! ..

صمتتُ بعدما اقتنعت بعدم جدوى الكلام مع هذا النمط القاسي والمتوحش من البشر ..

في أثناء ذلك شعرتُ بقدماي بالكاد تحملاني من شدة عناء و تعب ، و خاصة من ضراوة جوع عاصف ينش معدتي بمخالبه الحادة ، حينما وجدتُ نفسي ــ فجأة ــ واقفا أمام قاضي القضاة الأعلى الذي سألني عن اسمي الكامل و تاريخ مولدي و اسم الوالدة و العنوان و الخ من أمور معتادة أثناء هذه الحالة ، بعدها تطلع ناظرا ، و متصفحا في سجل ضخم جدا ظننتُ أنه يحتوى على أسماء ومصائر البشرية جمعاء ، ثم تشاور مع أحد مساعديه بعدما انتهى من ذلك ليسألني دون أن ينظر إلي :

-هل تعلم لماذا قد اتُي بك إلى هنا ..

ــ لا .. لا أعلم .. سأكون شاكرا لو تفضل حضرتكم تبليغي بذلك ..

ــ بسبب كونك متهم بالقيام بأعمال شغب وتمرد وترويج لأفكار خطيرة..

-لا اظن انني قمت بمشاجرة او قدتُ تظاهرة جماهيرية حاشدة و غاضبة في الشوارع، أو تحطيم واجهات محلات أو نهب محتويات مصارف ، ولا بأي خلال ما بالأمن العام.. فأنا رجل مسالم بطبعي ربما هذا هو عيبي الوحيد الذي اعترف بوجوده عندي ، رغما على إرادتي ..

ـــ نحن نعتقد بأن مشاغبتك وخطورتك هي فكرية بالدرجة الأولى وليست عضلية ، و ذلك من خلال طرح أسئلة مثيرة ومميزة بخطورة خاصة ربما قد تهدد قناعات راسخة ، وتثير شكوكا حول قيم وثوابت عامة سائدة منذ آلاف السنين ، ناهيك عن طرح أسئلة تشكيكية حول بعض المقدسات التي تعدها وثنية ، زاعما أن بشرا لا يمكن أن يكونوا مقدسين ، وكما تزعم بعدم وجود عدالة و حق وإنصاف حقيقي من قبل الإلهة لكونه يوزع عطاياه بين الناس بغير أنصاف أو مساواة واحدة ، مثلما يوزع العافية والجمال أيضا بغير قسطاط ، وكذلك قولك الخطير :ــ ” إذا الإلهة نفسه غير عادل فكيف يطلب من أبنائه الفانين أن يكونوا عادلين في الوقت الذي هو ليس كذلك ” ..فيا لها من قائمة طويلة التي تحتوي تهما كثيرة موجهّة ضدك إذن فما هو قولك الأخير دفاعا عن نفسك ؟..

ــــ لم أقل شيئا يجافي ويجانب الحقيقة ن فأستطيع أن أضرب آلافا من أمثلة بأدلة و براهين وإثباتات على صحة أقوالي و مزاعمي ، وانعدام العدالة هذه قد تسببت بمعاناة الملايين وافرحت القلة القليلة النخبوية المحظوظة من قبلكم..

ــ يعني يمكن أن أفهم من كلامك بأنك لست بنادم ..

ــ على الإطلاق !… ويسرني أن أكون شهيد الحقيقة والعدالة !.

إلا أنه بالرغم من السحنة المتجهمة و الصارمة المرتسمة على وجه قاضي القضاة الأعلى إلا أنه ابتسم ضاحكا ربما ساخرا وهو يقول بصوته الخافت و المنهك :

ــ لشد ما ستغرب من كونك في هذا العمر فلا زلتَ تفكر كمراهق أحمق .. معتقدا بأنك تستطيع بأفكارك المثيرة للشغب والتمرد تغيير هذا النظام الأزلي الذي أقمته أنا بقوة إرادتي و قدرتي اللامتناهية.. حسنا انتهت مداولات الجلسة وأُغُلقت !..

وحينما أردت التعليق والتعقيب على كلام قاضي القضاة الأعلى نكزني الحارس بكوعه نكزة قوية المتني جدا ، آمرا إياي أن أسكت و أبقى صامتا ، بينما قاضي القضاة الأعلى تشاور مع أعضاء هيئة المحاكمة بهمس وهمهمة ثم رفع رأسه موجها كلامه إلي كأنه يواصل كلامه السابق :

ــ لذا قررت المحكمة العليا إدانتك بعقوبة المعالجة النفسية في دار النقاهة للصحة العقلية لحين شفائك الكامل و المطلق ، أما حيثيات الحكم :

فقد اتضح بأنك لا زلت مراهقا على مستوى التفكير الخطير و المهدد للنظام البشري العام القائم و المسنن منذ آلاف السنين و……..

قاطعته محتجا قائلا ــ

ــ هذه هي قمة الديكتاتورية السادرة والظلم التعسفي !..فالأولى والأجدر بكم دحض ونفي أفكاري فيما إذا كانت غير صحيحة بخصوص عدم عدالتكم القائمة على التمييز والمزاج و النخبوية الكيفية وهتك صميم المساواة بغلاظة فظة وإذا قاضي القضاة الأعلى ليس عادلا فكيف يطلب من رعاياه أن يكونوا عادلين ، و ليس ………

إلا أن الحراس والعسس سرعان ما سدوا فمي براحة يدهم المتسخة والقذرة بالوحل و الدم في حين أن بعضهم الآخر انهمك بتلبيسي قميص المجانين و شد وثاقي بقوة و قسوة تمنعي عن المقاومة والإفلات ،ومع ذلك كنت اسعى الى مقاومة واحتجاج رغم كثرة الرفسات والصفعات و ضربات السوط المنهمرة….و…..

فتحت عيني وأنا ألهث من خوف و إجهاد حيث تمتمتُ مع نفسي بشعور من راحة و اطمئنان :

ــ من حسن الحظ أنه ليس سوى حلم كابوسي بحسب !..

و..

نمتُ من جديد هادئا وبسلام كرضيع وديع بعدما شبع من حليبه أمه الدافئ ..