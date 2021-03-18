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مجلس القضاء الاعلى يفتتح دار القضاء في هبهب

بغداد / إعلام القضاء

أعلن مجلس القضاء الاعلى افتتاح دار قضاء جديدة في هبهب بعد افتتاحها من قبل رئيس محكمة استئناف ديالى القاضي حسين كاظم وسمي وبحضور السادة نواب رئيس محكمة الاستئناف والمدعي العام في ديالى.
وذكر مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “دار القضاء في هبهب انشئت على ارض مساحتها ( 1 دونم ) مسجلة باسم مجلس القضاء الاعلى وعلى نفقته الخاصة وبواقع بناء (550 ) متر حيث يضم مجمعا كاملا يشتمل على محاكم البداءة والاحوال الشخصية والجنح والتحقيق”.
وأضاف أن “دار القضاء في هبهب تم تجهيزها بالاثاث الجديد وكل المستلزمات التي تؤهلها لأداء العمل بصورة لائقة وبما ينسجم لاظهارها بشكل مناسب في تلك الناحية “.

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