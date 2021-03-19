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الاعرجي: مخيم الهول “قنبلة الموقوتة” والعراق بحاجة إلى حل عملي لهذا الموضوع

وصف مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الخميس، مخيم الهول بـ”القنبلة الموقوتة”، فيما اكد ان العراق بحاجة إلى حل عملي ونهائي لهذا الموضوع.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ان “مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم، السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر”، مشيرا الى ان “الطرفين بحثا خلال اللقاء الحوار الإستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، واستكمال الحوارات السابقة التي جرت، وحسب طلب الحكومة العراقية”.

وأكد السفير الأمريكي أن بلاده “تتطلع لأن لا يقتصر الحوار مع العراق على الجانب الأمني فقط، بل في المجالات العلمية والاقتصادية والثقافية، والمجالات الأخرى أيضا”.

وتطرّق اللقاء إلى ملف مخيم الهول الحدودي مع سوريا، حيث أشار الأعرجي إلى أن “العراق بحاجة إلى حل عملي ونهائي لموضوع المخيم، وبمشاركة المجتمع الدولي، كونه يضم جنسيات متعددة وجميعهم من الإرهابيين”، مبينا ان “استمرار مخيم الهول على ماهو عليه يشكل قنبلة موقوتة، لوجود ٢٠ ألف طفل عراقي بين طفل وحدث وهؤلاء سيصبحون دواعش يشكلون خطرا على العراق والمنطقة، إن لم يتكاتف الجميع من أجل حل هذه المشكلة التي تهدد أمن العراق والمنطقة والعالم”.

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