الانضباط تصدر جملة من العقوبات بعد أحداث مباراة الشرطة والديوانية

اصدرت لجنة الانضباط التابعة للهئية التطبيعية في الاتحاد العراقي بكرة القدم، الاربعاء، جملة من العقوبات بعد أحداث مباراة الشرطة والديوانية.

وقالت الهيئة التطبيعية في بيان (17 اذار 2021)، ان لجنة الانضباط “قررت معاقبة لاعبي فريق الشرطة كل من (علي فائز وأمجد عطوان وحسن عاشور) بالإيقاف لمباراتين، على أن تكون العقوبة الفنية ( الطرد ) للاعب حسن عاشور من ضمن العقوبة .“

واضاف البيان ان اللجنة قررت كذلك “معاقبة رئيس نادي الشرطة (وهاب الطائي) بالإيقاف لثلاث مباريات، وعدم الحضور للملاعب”، مبينة ان “القرار شمل ايضا “ حرمان جماهير الشرطة من الحضور الى الملاعب لخمس مباريات متتالية في حال تم السماح لهم بالدخول الى الملاعب مجددا”.

واشار البيان ان العقوبة طالت رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي من خلال “توجيه تحذير وفق المادة 10/ انضباط”.