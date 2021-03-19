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اللجنة العليا للصحة تصدر قرارات غير مسبوقة بشأن كورونا

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اعادة فتح المساجد والحسينيات ودور العبادة في بغداد والمحافظات.

وجاء في كتاب صادر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء ، انه “تقرر اعادة فتح المساجد والحسينيات ودور العبادة في بغداد والمحافظات مع الالتزام بالشروط الصحية من حيث التباعد وارتداء الكمام واستخدام مواد التعفير والمعقمات بما يضمن سلامة المواطنين من جائحة فيروس كورونا وتتولى الفرق الصحية متابعتها”.

واضاف، انه على “ائمة وخطباء المساجد والحسينيات القيام بحملات التوعية والارشاد وحث المواطنين على الالتزام بتطبيق الاجراءات الوقائية الصحية كافة”.

قد تكون صورة لـ ‏نص مفاده '‏ن IRAQ REPUBLIC Ministers Council fort Secretariat General ُجمِتُونَُاَِيَرايى الأَايَةُالعاقةراجَسَارَرَا في جلستها الرابعة قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم ١٥ (لسنة ٢٢١١ والسلامة الوطنية مكافحة) جائحة فايروس قررت اللجنة المنعقدة في ١إعادة فتح المساجد والحسينيات ودور العبادة في العاصمة بغداد والمحافظات مع الالتزام بالشروط الصحية من حيث التباعد وارتداء الكمام واستخدام التعفير والمعقمات بما يضمن سلامة اطنين من جائحة فايروس كورونا وتتولى، الفرق الصحية متابعتها ٢.قيام أئمة وخطباء المساجد والحسينيات بحملات التوعية والإرشاد وحث طنين على الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية الصحية .كافة حميد نعيكم الغزي الأمين العام لمجلس الوزراء ٢٨٠٨/١١٨‏'‏

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