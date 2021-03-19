اللجنة العليا للصحة تصدر قرارات غير مسبوقة بشأن كورونا

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اعادة فتح المساجد والحسينيات ودور العبادة في بغداد والمحافظات.

وجاء في كتاب صادر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء ، انه “تقرر اعادة فتح المساجد والحسينيات ودور العبادة في بغداد والمحافظات مع الالتزام بالشروط الصحية من حيث التباعد وارتداء الكمام واستخدام مواد التعفير والمعقمات بما يضمن سلامة المواطنين من جائحة فيروس كورونا وتتولى الفرق الصحية متابعتها”.

واضاف، انه على “ائمة وخطباء المساجد والحسينيات القيام بحملات التوعية والارشاد وحث المواطنين على الالتزام بتطبيق الاجراءات الوقائية الصحية كافة”.