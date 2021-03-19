اللجنة المالية توضح بشأن النسخة الاخيرة من الموازنة

اعلن نائب رئيس اللجنة المالية مثنى عبد الصمد السامرائي، الجمعة، اكتمال مشروع الموازنة، عدا فقرة واحدة تتعلق بإقليم كردستان وتحتاج إلى توافق سياسي كي يتم الاتفاق بشأنها.

وذكر السامرائي في بيان اليوم (19 اذار 2021)، إن “اللجنة بذلت جهودا كبيرة للوصول الى اعتماد مشروع قانون الموازنة بنسختها النهائية بعد اجتماعات مكوكية تواصلت لنحو ثلاثة أشهر بلا انقطاع”.

واضاف، ان “اللجنة استضافت الوزراء وممثلي المؤسسات الحكومية، ولم تبق سوى فقرة واحدة تتعلق بإقليم كردستان وتحتاج إلى توافق سياسي كي يتم الاتفاق بشأنها”.

ا.ح