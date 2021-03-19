المالية النيابية: يمكن تعديل سعر صرف الدولار بهذا التوقيت فقط

أكد عضو اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي جمال كوجر، اليوم الخميس، أن تعديل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي وإعادته إلى وضعه السابق يمكن أن يكون بعد مرور ٦ أشهر على أقل تقدير من استقرار أسعار النفط وبقائها مرتفعة كما هو حالها الآن.

وأوضح كوجرأن «أسعار النفط ارتفعت، ولكن ارتفاعها قد يكون مؤقتاً حيث أنه قد ارتبط باتفاق خفض الإنتاج لـ (أوبك +) وكذلك بقرار السعودية بخفض إنتاجها بكمية مليون برميل وبشكل تطوعي من قبلها ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط، وقد تعاود الانخفاص في حال تراجعت السعودية عن قرارها بخفض الإنتاج».

جمال كوجر

مبيناً بأن «استمرار ارتفاع أسعار النفط لمدة ٦ أشهر سوف يفسح المجال أمام البنك المركزي برفع رصيده الاحتياطي من الدولار ما يعطيه الإمكانية لإقراض الحكومة وسد العجز الذي قد يحصل نتيجة انخفاص أسعار النفط من جديد».