النفط تعلن ابرام عقود مع شركات عالمية لاستثمار الغاز

كشفت وزارة النفط، اليوم الخميس، عن اتفاقات وابرام عقود مع شركات عالمية لاستثمار الغاز الحر في محافظتي الانبار وديالى.

وذكر بيان للوزارة أن “الاتفاقات المذكورة تمت مشاركة وزير النفط الافتراضية في مؤتمر برلين للمناخ عبر المنصة الالكترونية”.

واضاف البيان ان الوزير قال، إن “خطط الحكومة والوزارة تهدف الى الانتقال تدريجياً الى استخدام الوقود النظيف ومنها الغاز والطاقة الشمسية والرياح وغيرها من خلال زيادة مساحة العمل والانتاج والاستثمار في هذه القطاعات المهمة” .

واشار عبد الجبار بحسب البيان الى “العمل على تقليل نسبة استخدام الوقود الهايدرو كاربوني والمحروقات، حفاظاً على البيئة المحلية ، مؤكداً بإن خطط الحكومة تهدف الوصول الى انتاج “10 كيكاواط ” من مشاريع انتاج الطاقة الشمسية، فضلاً عن ايقاف حرق الغاز المصاحب للعمليات النفطية بفضل التعاقدات الاخيرة مع الشركات العالمية الرصينة لاستثمار الغاز في محافظات البصرة وميسان وذي قار”.

وعبر الوزير عن “امله في التوصل خلال الفترة القليلة المقبلة الى اتفاقات وابرام عقود مع شركات عالمية لاستثمار الغاز الحر في محافظات الانبار وديالى”، منوهاً بإن “الوزارة تعمل على تعزيز العلاقة مع منظمات ومراكز ومعاهد الطاقة في العالم ، والعمل على توفير البيئة الآمنة لعمل الشركات العالمية وزيادة الفرص الاستثمارية “.