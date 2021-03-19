توسيع افاق التعاون بين العراق والسعودية

مسؤول في الخارجية يلتقي القائم بأعمال سفارة المملكة العربيّة السعوديّة في العراق

وذكر بيان للوزارة ان رئيس الدائرة العربية في وزارة الخارجية مهدي غانم، التقى القائم بأعمال السفارة السعوديّة بندر الحميدي في مقر الوزارة وتم خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وسُبُل تطويرها والتأكيد على أهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات المختلفة ولاسيما السياسية، والأمنية، والتجارية، والاستثمارية، والسياحية “.

واشار البيان الى انه تم خلال اللقاء ايضا بحث التنسيق في مجال الدعم والتأييد المتبادل في إطار الدبلوماسية المتعددة الأطراف ولاسيما للمناصب والوظائف في المنظمات الدوليّة.