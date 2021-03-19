صخر خارج “الهيبة”.. مَن هي الممثّلة اللبنانية التي ستنضم إلى فريق العمل؟

انضمت الممثلة والإعلامية اللبنانية إيميه صيّاح إلى أسرة “الهيبة”، لتشارك في عدد من الحلقات المتقدمّة من المسلسل الذي يحصد جماهيرية كبيرة وبات محطّة مرتقبة ينتظرها الجمهور العربي من موسم إلى آخر.

ووفق مصادر فنية، فقد تمّ إنهاء شخصية صخر شقيق جبل، التي كان يؤدّيها الممثل السوري أويس مخللاتي.

وتستمر القصّة مع اتجاه جبل شيخ الجبل إلى العاصمة اللبنانية بيروت، حيث يخوض حرباً ضارية في وجه أعدائه الفاسدين، قبل عودته إلى بلدته الهيبة، حيث يخوض معركة نهائية من أجل استقرار أوضاعها.

يُذكر أنّ الموسم الأول من العمل الدرامي من كتابة السوري هوزان عكّو وإخراج السوري سامر البرقاوي، عُرض في عام 2017، واستمر مع كتاب آخرين بجزء ثانٍ بعنوان “الهيبة – العودة”، قبل الجزء الثالث بعنوان “الهيبة – الحصاد”، والرابع “الهيبة الردّ”.