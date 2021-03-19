كورونا يخطف حياة مسؤول في الحكومة العراقية

خطف فيروس “كورونا” حياة مسؤول في الحكومة العراقية صباح اليوم الخميس.
وقال مصدر لـ NRT عربية (18 اذار 2021)، ان “مدير عام الشؤون الهندسية في ديوان الوقف السني احمد الدوخي توفي اليوم، جراء اصابته بكورونا المتحور”.
خطف فيروس “كورونا” حياة مسؤول في الحكومة العراقية صباح اليوم الخميس.
وقال مصدر لـ NRT عربية (18 اذار 2021)، ان “مدير عام الشؤون الهندسية في ديوان الوقف السني احمد الدوخي توفي اليوم، جراء اصابته بكورونا المتحور”.
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