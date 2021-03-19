مجلس الوزراء يقرر حجب مفردات البطاقة التموينية عن فئات محددة

اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الخميس، عن قرار حكومي تضمن حجب مفردات البطاقة التموينية عن فئات محددة بدءا من الاول من حزيران.

وبحسب بيان لامانة مجلس الوزراء فقد “اقر المجلس جملة إجراءات إصلاحية لتنظيم توفير مفردات التموينية إلى المواطنين، اذ تقرر حجب مفردات البطاقة التموينية لغير مستحقيها بدءاً من تاريخ 1/6/2021، مشيرا الى “إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ووحدات الانفاق كافة بتزويد وزارة التجارة بأسماء موظفيها ممن يتقاضون راتباً كلياً بقدر مليون وخمسمئة ألف دينار فما فوق، خلال (30) يوم من تأريخ صدور هذا القرار”.

واشار البيان، الى أن “وزارة التجارة حددت مجموعة من الفئات التي سيتم شمولهم بقرار الحجب تمثلت بأفراد الأسرة غير المتزوجين الذين يزيد مجموع دخلهم الشهري عن 1.5 مليون دينار، والمقاولين المصنفين حتى الدرجة السادسة، وأصحاب الشركات المسجلين في دائرة تسجيل الشركات (سواء كانوا مديرين أم مساهمين)، والمسجلين في اتحادات الغرف التجارية حتى الدرجة الثانية، والصناعات حتى الفئة الثالثة، واتحاد رجال الأعمال، فضلا عن نقابة الأطباء، وأطباء الأسنان، ونقابة الصيادلة، والأفراد الذين لديهم تحاسب ضريبي أكثر من 18 مليون دينار سنوياً”.

واضاف ان القرار شمل ايضا “المسافرين خارج العراق ولمدة تزيد عن 3 أشهر (يتم حجبها مؤقتاً لحين إثبات عودتهم)، والمقيمين خارج البلاد، والعراقيين الذين يحملون جنسية البلد المضيف”.

ولفت بيان الأمانة إلى أن “الحجب شمل أيضاً نزلاء السجون المركزية (لحين الإفراج عنهم) والمتوفين داخل السجون، والمنتمين إلى التنظيمات الإرهابية، والهاربين من العدالة، العرب والأجانب واللاجئين باستثناء الأُسَر الفلسطينية”.