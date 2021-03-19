محلل سياسي: الكاظمي انقلب على «اتفاق» يقضي بأن يكون العامري رئيساً للمخابرات

أكد المحلل السياسي جاسم الشمري، اليوم الخميس، أن اتهامات تحالف ‹الفتح› لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بأنه يقود «إنقلاب حكومي» قد جاءت على خلفية «انقلاب» الكاظمي على «اتفاق» سابق يقضي بأن يكون زعيم تحالف ‹الفتح› هادي العامري رئيساً لجهاز المخابرات.

وأوضح الشمري أن «اجتماعاً عقد بمنزل هادي العامري في أبريل / نيسان ٢٠١٩، حيث تمت الموافقة على أن يكون مصطفى الكاظمي رئيساً للوزراء وبالمقابل يكون العامري رئيساً لجهاز المخابرات العراقية».

جاسم الشمري

وأضاف «وبما أن هذا الأمر لم يتم فإن العامري يريد خلط الأوراق وإيصال رسالة للكاظمي ويذكره بالاتفاق السابق»، لافتاً إلى أن «العامري كان قد استقال وانسحب من مجلس النواب بتاريخ حزيران ٢٠١٩ ليكون مهيأ لتولي هذا المنصب، ولكن يبدو أن الكاظمي لم يقتنع بأن يكون العامري رئيساً للمخابرات، ومن هنا بدأت حالة الاتهامات والتخوين للكاظمي».

وتحدث تحالف الفتح، الاثنين الماضي، عن مشروع أسماه بـ «الإنقلاب الناعم» يخطط له رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي.

وقال النائب عن تحالف ‹الفتح›، محمد البلداوي، في حديث صحفي، أن «رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، بدأ بتنفيذ مشروع الإنقلاب الناعم منذ فترة طويلة من خلال عمليات التغيير التي طالت قادة الأجهزة الأمنية في مختلف محافظات العراق»، مؤكداً أن «حادثة ساحة الطيران الأخيرة أثبتت لنا هذا المخطط بعد تغييره لأفضل الضباط والمراتب عن مناصبهم»، حسب رأيه.