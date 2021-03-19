عندما كنّا صغارا كنت انادي جدتي حبوبه أو حبوبتي ولم اعرف معنى ان يكون للجدة عدة اسماء منها جدتي وبيبتي وحبوبتي ،وفي احدى السنوات انتقلت للعمل بالبصرة وهناك فاجأني احدهم بمناداتي حبوبي ،ولا يخفى عليكم ان اسم حبوبتي او حبوبي مشتق من كلمة حبيبي وهي من الحب ولم اسمع هذه الكلمة أي كلمة حبوبي الا في البصرة اما كلمة حبوبة فهي موجودة في ريف الوسط والجنوب على حد سواء ،والملاحظ ان كمية الحب والدلال في هذه الاسماء كبيرة جدا .

في احدى الجمع كنت والشاعر ابراهيم الجنابي والقاص حمودي الكناني نهم بمغادرة شارع المتنبي حيث تخلف عنا الاستاذ حمودي لشراء بعض المستلزمات وكان الشتاء قد بدأ ويصدف ان تكون هناك عربة يدفعها احد الكسبة يحمل فيها بضاعته والتي هي عبارة عن (بيجاما شتوية ) . وقفنا انا والجنابي لرؤية هذه البضاعة فاقترح ابو تمام الجنابي شراء بيجاما لـ(حمودي) فصرنا نختار ايهما تناسبه …انا اقول لا هذه لا تناسب حمودي وهو يقول هذه ستكون قصيرة على حمودي فرددنا اسم حمودي كثيرا والرجل صاحب البضاعة يستمع لنا بعناية فأراد ان يتدخل لاختيار هذه البيجاما المزعومة ….فسألني :(المحروس شكد عمره ) قلت له مَنْ تقصد فقال (حمودي الله يخليه ) حينها ضحكنا انا والجنابي بكل ما أوتينا من قوة وقلت له عمره (ثلاث تسعينات)الرجل متقاعد منذ عشر سنوات …الرجل تعصب وبدأت الشتائم تخرج علينا من بين شفتيه كأنها مرزيب في يوم شديد الامطار . لفت انتباهي هذا الرجل عندما تحدثنا عن اسم (حمودي ) حيث قابلنا هو الاخر بلغة ملؤها الحب والحنان معتقدا ان الشخص المعني طفل ولا يخفى على المتلقي ما لهذه اللغة (المحكية العراقية) من محبة وحنان فهو اعتقد ان اسمه احمد او محمد او محمود ونحن صغّرنا الاسم وجعلناه حمودي .وهو عندما اكتشف اننا قصدنا شخص عمره اكثر من ستين عام استهجن الحالة وبدا الغضب عليه بشكل واضح وهذا الموقف له دلالاته الاجتماعية والنفسية في ثقافة مجتمعية شعبية تستخدم لغة التصغير في اغراض متناقضة .

لو راجعنا الاسماء التي يتداولها ابناء الفرات الاوسط والجنوب بشكل خاص وبقية مناطق العراق بشكل عام نجد ان التصغير بالأسماء لا يقتصر على الاشخاص بل يتعدى حتى للاماكن فمثلا اسم الكوت وهي محافظة عراقية معروفة وتصغيرها كويت وهي ناحية كانت تابعة لقضاء الزبير سابقا واصبحت فيما بعد دولة الكويت وسميت كويت تحقيرا لها كما ورد على لسان الشيخ عبد الله الجابر .ومعنى الكوت لغة كما جاء في تاج العروس الرجل القصير وهناك اراء غير هذا هي ليست موضوع بحثنا .

لم يقتصر تصغير الاسماء على العوام الذين اوغلوا بهذه التسميات بل تجاوزوها الى الحكام والسلاطين بل حتى الخلفاء فمثلا المنصور اطلق اسم زبيدة على مدللته (أمة العزيز) وزبيدة مصغر زبدة وحتى القبائل البدوية فمثلا اسم بثينة وهو مصغر بثنة وهي الارض اللينة …

دعونا نعبر الى الشارع العراقي الجنوبي فهو زاخر بهذه الاسماء حيث نادرا ما تسمع شخص تتم مناداته باسمه الحقيقي فمثلا :

علي :عليوي في العمارة :علاوي في الفرات الاوسط

عبد :عبودي في الفرات الاوسط :عبيّد في الجنوب

محمد أو احمد أو محمود :حمد في الناصرية وحمودي في الفرات الاوسط وحميّد في البصرة والكوت وحمدان في الغربية وربما تجده ايضا في الجنوب.

راضي :رويض

سالم :سلومي

صالح او صلاح :صويلح او صلوحي وهكذا

امتدت هذه التسميات الى المدن بعد ان كانت قديما مقتصرة على الريف حيث اصبحت سلمى: سليمة أو في بعض الاحيان سلاّمة وهدى هداوي او هديّة وزكية صارت زكاوي .

الغاية ليست تعداد الاسماء بقدر ما نريد ان نوضحه ان هذه الاسماء تم تصغيرها للمحبة والاعتزاز ونلتمس هذه الحالة من خلال المناداة على بعضهم البعض .فمثلا سالم يصغر للتدليل سلومي (بالمحكية العراقية ) وفي حالة الغضب يقال سويلم ،انا لا اعرف من أي قاموس تم استخراج هذه الصيغ الغير منضبطة ولكنها مستخدمة.

الغريب في هذا الامر ان هذا الاسلوب بالتصغير يستخدم في حالات الغضب والخصومة للتصغير والتقليل من شأن الخصم والاستخفاف فمثلا سالم يقال له سويلم على سبيل التصغير عادل يقال له عويدل وهكذا .

تساؤلاتنا هي عن الدلالات النفسية التي تجعلنا كمجتمع يستخدم هذه الصيغ والمفردات بالتعامل مع بعضنا البعض ونتخلى عن اسمائنا الحقيقية في تعاملاتنا اليومية .

التصغير لغةً

مصدر صغّرته تصغيراً: إذا قللته، وفلانة تُصغّر سِنّها، أي: تُنقصه وتُقلله. وصغّرته وأصغرته: جعلته صغيراً. وصَغَره يَصغُرُه صَغراً: كانت سنّه أقلّ من سِنّه. وصَغُرَ يَصغُر: قلّ حجمه، أو سِنّه، فهو صغير.

وجاء في القاموس المحيط أنّ الصِّغَر خلاف العِظم. وصَغَره وأصغَرَه: جعله صغيراً.

أمّا في الاصطلاح، فقيل: (المُصغّر ما زِيد فيه شيء حتى يدلّ على تقليل). وكذا يقول السهيلي، فقال: (التصغير عبارة عن تغيير الاسم ليدلّ على صِغَر المسمّى، وقلّة أجزائه). بينما أطلقه الجرجاني، فقال، بأنه: (تغيير صيغة الاسم لأجل تغيير المعنـى، تحقيراً، أو تقليلاً، أو تقريبـاً، أو تكريماً، أو تعظيماً). اذن عملية التصغير للأسماء تحتمل غرضين اما تكريم أو تعظيم أو تحقير أو تقليل.

فمثلا إظهار الشفقة، مثال ذلك يقال للعجوز عُجَيّز يستحقّ العون .والترحّم، مثل: مُسَيكين في: مسكين:

التعظيم والتحبّب، كقوله (صلّى الله عليه وسلّم) (خذوا نصف دينكم عن هذه الحُمَيراء)ويقصد بها ام المؤمنين عائشة (رض). الذمّ، مثل: يا فُوَيسق، في: فاسق. وورد في التحقير قول المبرد: (وتقول العرب في تحقير شفة: شفيهة).

ويرى الأنباري وابن عصفور ان التحقير المعنى الأساسي للتصغير فقال: (لا يتناول التصغير إلا حقيراً). بعد أن قدم ثلاثة معانٍ للتصغير وهي: (تصغير ما يتوهم أنّه عظيم كقولك: رُجيل، وتقليل ما يجوز أن يتوهم أنّه كثير، كقولك: دُريهمات، وتقريب ما يجوز أن يتوهم أنّه بعيد كقولهم: “بُعيد العصر).

(وقيل: يجيء التصغير للتعظيم، فيكون من باب الكناية، يكنّى بالصغر عن بلوغ الغاية في العِظم؛ لأنّ الشيء إذا جاوز حدّه جانس ضدّه، وقريب منه قول الشاعر:

وكلُّ أناس سوف تدخل بينهم

دُوَيهيّة تصفـرُّ منهـا الأنامـل

ويقصد ب دويهيّة :أي الداهية وداهية الموت هي اعظم داهية حيث يصفها القرآن المصيبة .

جاء في لسان العرب لأبن منظور: (والتصغير يجيء بمعانٍ شتّى، منها ما يجيء على التعظيم، وهو معنى قوله: فأصابتها سُنيّة حمراء… ومنه الحديث: أتتكم الدُّهَيماء، يعني: الفتنة، فصغّرها، تهويلاً لها).

لم يرد في القرآن الكريم في قراءاته المشهورة اسم مُصَغّر يدلّ على التحقير . وأمّا الأسماء الأخرى التي على وزن من أوزان التصغير، فهي: بُني، وشُعيب، وسُليمان، ومُسيطر، ومُهيمن.

أمّا (شُعيب) و(سُليمان) فهما من الأسماء التي وردت عن العرب بهذه الصورة، ولا دلالة فيها على التصغير. وأمّا (مُهيمن) و(مُسيطر)، فلا يُعدّان من التصغير.

لم يرد في معلقات العرب السبع لفظة جاءت على وزن من أوزان التصغير، ودلّت على التحقير ففي معلقة امرؤ القيس ذكر (أم الحُويرث) وعُنيزة، وهي اسم امرأة . وكُميت، صفة من صفات الفرس، وفُويق: تقريب المكان، والعُذيب وكُتيفة ومُجيمر أسماء أمكنة مشهورة عند العرب. وغُدية: تصغير: غدوة، أو: غداة، وهي: الصبح. وكذا في معلقة طرفة بن العبد وعمرو بن كلثوم وغيرها من المعلقات ..

ومن الواضح ان العرب استخدمت التصغير للتعظيم في اغلب الاحيان وكذا جاء في استخداماتنا للتصغير الا ما ندر في بعض الاستخدامات الشاذة . وبعد، فلا يعني ذلك أنّ التحقير لم يكن وارداً في أشعار العرب، وفي أقوالهم، ولم يكن غرضاً من أغراض التصغير، أو معنى من معانيه، فهذا لم يقل به أحد، وإنّما قصدت من ذلك أن أبين أنّ معنى التحقير الذي ورد كمعنى أساسي عند النحاة، لم يرد بالقوّة التي ذهبوا إليها، وإنّني أميل إلى أنّ التحقير لم يرد إلا في السياقات اللغوية التي يقصد بها القائل هذا المعنى قصداً.

واخيرا أنّ الإنسـان العربي -بطبعه- يميل إلى ملاطفة أبنائه، والتقرب إليهم باستعمال صيغة (فَعّول) للتصغير الذي يفيد التحبب، والتي هي (من الأوزان السامية المشتركة) فيقول – مثلاً-: عَبّود، في تصغير: عبدالله أو عبد الرحمن، وسلّوم في تصغير: سلام، أو سالم، أو سليمان، وهنّود، في تصغير: مهنّد، و صطّوف في: مصطفى، وليّوث، في: ليث، وسعّود في: سعد، سعيد أو سْعيّد. وأحياناً يأتي به بإضافة التاء على البناء، فيقول: عمّورة في: عمر، أو عامر، أو عمران، وحذّوفة في: حذيفة… الخ مما هو مشهور في أقطار عربية كثيرة..