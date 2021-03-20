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اصابة عدد من الصحفيين بكرات حديدية اطلقتها قوات سوات في تظاهرات بابل

19/3/2021

اصيب مراسل ومصور فضائية I news بجروح طفيفة اثناء تغطيتهما الاحتجاجات في بابل.

وافاد مراسل القناة اسامة العابدي لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق انه تعرض لاصابة في منطقة الظهر بالكرات الحديدية، فيما تعرض زميله المصور مثال الدليمي الى إصابة مماثلة في منطقتي الظهر والساق، عندما كانوا قرب منطقة الثورة، مساء اليوم الجمعة، لنقل التظاهرات التي تطالب باقالة محافظ بابل، وتلقوا كرات حديدة اطلقتها قوات سوات صوبهم.

واضاف ان عناصر من القوة قاموا، بعد اصابته، بالاعتداء عليه بالضرب المبرح، الأمر الذي اضطره والمصور الى ترك الساحة والمغادرة على الفور.

واذ تعرب جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن قلقها بعد استمرار القوات الامنية استخدام العنف ضد الصحفيين، فانها تعد ما تعرضوا له انتهاكا واضحا لمبادئ حرية العمل الصحفي والاعلامي.

وتطالب الجمعية الاجهزة الامنية كافة التابعة لوزارة الداخلية الى الالتزام بالدستور، وحماية الصحفيين بدلا من استخدام أساليب القوة، والكف عن الاعتداء عليهم.

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