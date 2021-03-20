الأنبار تطلب 100 مليار دينار للمباشرة بمبنى المطار

أكد محافظ الانبار علي فرحان الدليمي، أمس الجمعة، أن مشروع مطار المحافظة مازال في مرحلة إعداد التصاميم، فيما حدد خيارين لتمويل المشروع.

وقال إن “مطار الأنبار حتى الآن في إعداد التصاميم، بعد إكمال مشروع الكارب، واستحصال موافقة كل الدوائر ذات العلاقة، سيتم تحديد موقعه”. وأضاف أن “هناك خيارين لتمويل مشروع مطار المحافظة، الأول من موازنة الدولة، ومن المؤمل أن يكون هناك مبلغ معين لرفد المشروع، والخيار الثاني العمل باتجاه الاستثمار”، مشيرا إلى أن “هنالك الكثير من الشركات المتقدمة لاستثمار مطار الانبار، لكن هناك محاولة بأن يكون تمويل المشروع عن طريق موازنة الدولة، لا سيما المرحلة الأولى منه”.

وأوضح أن “مطار الأنبار مشروع كبير وسيكون لشحن البضائع ونقل مسافرين خارج وداخل العراق”، مبيناً أنه “طلب من الحكومة مخصصات مالية تترواح من ما بين 50 ملياراً إلى 100 مليار دينار عراقي، حتى يتم البدء بمراحل البنى التحتية والتفاصيل الأخرى ومنها مطار المحافظة”.