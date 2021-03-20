الكشف عن معلومات سرية بشأن تحركات تركية واخوانية بعدن والتربة بتعز للسيطرة…

على باب المندب ( تفاصيل خاصة جدا)*

عدن/ خاص

ضمن مساعي اخوان اليمن وداعميهم لاستغلال الاوضاع في الجنوب ومناطق حدودية للجنوب في تعز لاثارة الفوضى في باب المندب والساحل الغربي.

كشفت معلومات عن زيارة سرية لعدد من عناصر الاستخبارات الاتراك الذين يعملون ضمن منظمات اغاثية وخاصة منظمة ( تيكا التركية) كما كشفت المعلومات السرية عن قيام موظفين في ( تيكا التركية) بزيارة سرية الى مضيق باب المندب بحجة توزيع مساعدات…

حيث اتخذوا من مرافقة موكب وكالة (مسام) المختصة بنزع الالغام عذرا للوصول لباب المندب والتي كانت في مهمة لنزع الالغام باتجاه مناطق تعز والبرح وذباب.

*لقاء استخباراتي اخواني في جامعة العادل بعدن*

في السياق ذاته كشفت معلومات خاصة ان عدد من العناصر الاجنبية وصلت عدن مؤخرا يرجح انهم من تنظيم الاخوان وعقدوا اجتماع في (جامعة العادل) بمدينة انماء والتي تتبع جماعة اخوان اليمن.

-وكشف شهود عيان عن استشعارهم بوجود عناصر اجنبية جميعهم اتراك زارت جامعة العادل موخرا في اطار تنسيق عمل منظمات دولية، واكدت تقارير استخباراتية سابقا ان جامعة العادل التابعة لاخوان اليمن كانت مرتبطة بزعزعة امن واستقرار عدن من خلال تخريجها عناصر ارهابية منهم المدعو ( عادل الحسني وكثير من الارهابيين) والذي كان مشرفا على وضع العبوات الناسفة في طريق ( كالتكس انماء ) بعدن.

* موظفي تيكا عناصر تركية وعربية بينهم ايرانيين*

من جهة اخرى اكدت المعلومات الاستخباراتية أن من بين موظفي منظمة (تيكا ) التركية عناصر عربية لبنانية تعمل لدى حزب ( الله اللبناني) وبينهم عناصر ايرانية واخرى عناصر اردنية إضافة إلى عنصرين أتراك تم اللقاء بهم في طريق منطقة التُربة التابعة لمحافظة تعز.

*منظمة مسام قد تكون منسقة مع استخبارات تركية*

كشفت المعلومات الوثيقة عن وجود تنسيق بين منظمة مسام وبين العناصر التركية لايصالهم الى باب المندب. حيث ان منظمة مسام التي يعتقد ان جهات سعودية تشرف عليها قد تكون نسقت مع ايصال العناصر الاستخباراتية التركية العاملة شكليا في مجال الاغاثة بمنظمة الاغاثة التركية (تيكا) الى باب المندب لرفع تقارير استخباراتية بعد عجز تركيا عن الوصول لباب المندب عبر عناصر جماعة اخوان اليمن.

*تربة تعز منطلق اخوان اليمن للتأمر واستهداف باب المندب*

تعتبر منطقة التربة بتعز التي يسيطر عليها جماعة اخوان اليمن هي منطلق العمل الاستخباراتي لتركيا وتنظيم الاخوان بالتنسيق مع ايران. وكشفت معلومات استخباراتية عن وجود مقر رئيسي لمنظمة (تيكا التركية) وعدد اخر من منظمات تركية وجميع عناصرها يعملون في الاستخبارات وذلك بمنطقة التربة بمحافظة لحج.

*عناصر فلسطينية ارهابية بمنطقة التربة بتعز*

وفي سياق المعلومات الوثيقة اكد شهود عيان بمنطقة التربة بتعز عن وجود عناصر ارهابية هاربة من فلسطين في منطقة التربة بتعز. وبعض تلك العناصر من ( حركة حماس) حيث تم تهريبهم من التنظيم الدولي للاخوان المسلمين لغرض تنفيذ وقيادة عمليات ارهابية تستهدف باب المندب وتقود عمليات ارهابية لاستهداف الساحل الغربي.

واكدت معلومات ان تلك القيادات الاخوانية والتركية أشرفت ودارات مخطط سابق بالتنسيق مع المجلس التهامي وقيادات عسكرية إخوانية في محور تعز وذلك بالإتفاق والتوافق على نقل تجربة الحشد الشعبي إلى مناطق الساحل الغربي بعد استهداف وانهاء دور قوات العمالقة.

يذكر ان مؤخرا بدأت جماعة اخوان اليمن بالدفع بعناصر ارهابية لاستهداف قوات العمالقة واثارة الفوضى في مناطق الساحل الغربي وخاصة مدينة المخاء.