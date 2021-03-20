توضيح من القضاء حول أمر القبض بحق الصميدعي

أكد القضاء العراقي، السبت، أن أمر القبض بحق المحلل السياسي ابراهيم الصميدعي، جاء على خلفية “اهانة” السلطات العامة بشكل علني.

وبحسب وثيقة صادرة عن مجلس القضاء الاعلى، (20 آذار 2021)، أن “مذكرة القبض بحق ابراهيم الصميدعي كانت وفق الجريمة والمادة القانونية المسندة اليه وهي اهانة السلطات العامة باحدى الطرق العلانية وفقا للمادة 226″، مبينة أن “الشكوى مقامة ضده في مركز شرطة ( دائرة المحقق القضائي في الكرخ)”.

وتنص “المادة 226 من قانون العقوبات العراقي على أنه “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس او الغرامة من اهان باحدى طرق العلانية مجلس الامة او الحكومة او المحاكم او القوات المسلحة او غير ذلك من الهيئات النظامية او السلطات العامة او المصالح او الدوائر الرسمية او شبه الرسمية”.